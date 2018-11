Sinnliche Reise durch die Wasserwelt

Die Gäste des Center Parcs „Les Trois Forêts“ nahe Straßburg freuen sich auf das neue 1600 Quadratmeter große Deep Nature Spa, das größte Wellnesscenter von Center Parcs in Europa, und begeben sich auf eine sinnliche Reise durch die Pflanzen-, Mineral- und Wasserwelt.

„Les Trois Forêts“ ist der größte und waldreichste Park von Center Parcs in Europa und der erste Park mit Ferienhäusern der neuen Kategorie Exclusive sowie einer Forest Lodge inklusive Lounge, Bibliothek und Restaurant. Eingebettet in einen üppigen Wald von 435 Hektar, umfasst der Park ein High-End-Angebot, das Entspannung und Wohlbefinden gewidmet ist und nun durch die Eröffnung des neuen Deep Nature® Spa vervollständigt wird. Es spielt mit den Elementen und bietet überraschende Anwendungen in verschiedenen Themenbereichen: Wasser und Vegetation, Luft und Dampf, Salz und Kristall, Holz und Natur, Feuer und Eis. Das Design des Spa ist eine Hommage an die Natur: edle, natürliche Materialien und beruhigende Farben strahlen Harmonie aus, durch Pflanzen wurde die Außenwelt in den Innenbereich gebracht.

Unter einem großen Glasdach genießen Gäste Erholung in mehreren Saunen und einem Hammam mit Jacuzzi, einer Schneedusche und einem Peeling-Raum. Ein Sole-Raum und ein Sole-Bad sowie ein großes Hallenbad mit Whirlpools laden zur Entspannung ein. Draußen finden Wellness-Liebhaber eine kreisförmige Sauna, einen Whirlpool und ein beheiztes Schwimmbecken.

In acht Einzel- und zwei Doppelkabinen genießen Spa-Besucher eine Vielzahl an Anwendungen, wie eine Bürstenmassage und ein osmanisches Ritual mit Schaum. Ein besonderer Höhepunkt ist die Bambusbehandlung, die exklusiv für Center Parcs entwickelt wurde: Das Verfahren sorgt für Ausgewogenheit und Spannkraft und hilft, Stress und Müdigkeit zu bekämpfen. Bei der Family Spa-Erfahrung für Kinder ab acht Jahren können Familien wertvolle Momente des Wohlbefindens miteinander teilen.

Einzigartig bei Center Parcs, bieten die Exclusive Ferienhäuser ein hochwertiges Wohnerlebnis. Der Wohnbereich, der mit modernen Designelementen und einem Kamin ausgestattet ist, öffnet sich nach draußen durch ein großes Erkerfenster mit Blick auf die Holzterrasse und die private Sauna. Das Master-Schlafzimmer bietet direkten Zugang zum Badezimmer, das als eigenes Spa mit Whirlpool, Regendusche und Entspannungsbank dient. Ebenso werden personalisierte Dienstleistungen wie ein Concierge-Service und ein Shuttle-Service zwischen der Forest Lodge und dem Market Dome angeboten.

Die 1200 Quadratmeter große Forest Lodge verfügt über einen Lounge-Bereich, einen großen Kamin, eine Bibliothek, eine große Außenterrasse, einen Spielplatz und ein Restaurant. Letzteres bietet ein authentisches und modernes kulinarisches Erlebnis, das auf traditionellen Rezepten und regionalen Produkten aus dem Elsass und Lothringen basiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2018