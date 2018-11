Sitzend durch den Tiefschnee

Auf der Sonnenterrasse der Böglalm herrscht Hochbetrieb. Über Nacht hat Frau Holle ihre Betten über dem Alpbachtal ausgeschüttelt und den Wintersportlern rund um das 2128 Meter hohe Wiedersberger Horn traumhafte Skibedingungen beschert. Entsprechend ausgepowert und hungrig sind die Brettljünger. Im Minutentakt serviert die Küche Grillhendl und Kaiserschmarrn.

Am Tisch gleich neben dem Eingang zur Hütte hat sich’s Sepp Margreiter bequem gemacht. Der kernige Alpbachtaler ist der Leiter der örtlichen Skischule und seit seiner Querschnittslähmung der Beweis, dass Skifahren trotz Rolli eine prima Sache ist. Neben ihm sitzt sein ehemaliger Skischüler Nico Kroboth.

Das schönste Dorf der Alpen

Mitte der 1950er, Sepp Margreiter war damals noch ein kleiner Bub, pflügt ein gewisser Billy Patterson seine ersten Spuren in die Tiefschneehänge des Alpbachtals. Der passionierte Brettl-Fan und Major im Dienste Ihrer Majestät, der Königin von England, hatte das beschauliche Irgendwo im Tiroler Nirgendwo zufällig kennen- und schätzen gelernt. Zurück in Old Britannia rührte er die Werbetrommel. Alsbald glühten die Telefone im Fremdenverkehrsamt. Ob Mother Hulda, Frau Holle, schon für eine griffige Unterlage gesorgt habe und es zum Breakfast auch Porridge gäbe? „Yes“, lautete die Antwort. Es kam, wie es kommen musste. Die sportbegeisterten Briten waren nicht nur von den Bergen angetan, sie fanden auch das Örtchen Alpbach toll. Kurz entschlossen gründeten sie in dem „most charming village of the Alpes“ einen Skiclub. Den Grundstein für „das schönste Dorf der Alpen“ hatte 1953 der Alpbacher Bürgermeister Alois Moser gelegt. Gemäß Dekret mussten und müssen alle neu geplanten Häuser in und um Alpbach ab dem ersten Stockwerk in traditioneller Holzbauweise errichtet werden. 30 Jahre nach den Briten honorierten die Zuschauer des österreichischen Fernsehens ORF den Alpenbaustil und kürten Alpbach zum schönsten Dorf Österreichs.

„Natürlich“, sagt Michael Mairhofer, „kann man bei uns prima Ski fahren. 109 Pistenkilometer, 45 Lifte, 25 bewirtschaftete Hütten, viele davon mit Sonnenterrasse, sprechen für sich. „Das bieten“, sagt der Marketingchef des Alpbachtals schmunzelnd, „andere Wintersportorte freilich auch, aber“, fährt er fort, „wir sind kein Ort, sondern ein in stille Seen und hohe Berge gebettetes Landschaftsidyll mit neun historisch gewachsenen Dörfern und der mittelalterlichen Kleinstadt Rattenberg. Auch haben wir im Alpbachtal gut 100 ökologisch geführte Bauernhöfe. Dazu eine rustikale Regio-Küche inklusive selbst gebranntem Schnaps und eine urige Ein-Mann-Bierbrauerei. So gesehen sind wir die ideale Wintersportregion für Erholung suchende Großstädter. Und“, fügt er hinzu, „auf unseren Pisten fühlen sich auch Handicapper wohl.“

Apropos Handicap: 1978 überschlug sich Alois Praschberger bei den österreichischen Motorrad-Staatsmeisterschaften, bricht sich einen Halswirbel und ist querschnittsgelähmt. Doch der damals 22-Jährige lässt sich durch den Schicksalsschlag nicht unterbuttern, absolviert eine Meisterprüfung als Maschinenschlosser und baut „Krankenfahrstühle“ zu Sportgeräten um. 1984 kommt sein Monoski für Rollifahrer auf den Markt, es folgen Handfahrräder, Speedbikes und Langlaufschlitten.

Heute produziert Praschbergers Firma in der Nähe von Kufstein jährlich rund 500 Handicap-Sportgeräte. Zu den Kunden zählen neben Claudia Lösch, Österreichs mehrfacher Winter-Paralympics-Gold- und -Silbermedaillengewinnerin, alle, die trotz Rollstuhl nicht auf sportliche Aktivitäten verzichten wollen und dazu ein entsprechendes Sportgerät benötigen.

Eineinhalb Jahre nach seiner unfallbedingten Querschnittslähmung legt sich Sepp Margreiter einen Monoski zu, findet das Sportgerät top und steht seit nun 15 Jahren wintersportbegeisterten Rollifahrern mit Rat und (Skiunterricht-)Tat zur Seite. So auch im Fall von Nico Kroboth. Den 42-jährigen Bauingenieur aus der Nähe von Chemnitz zwingt eine seltene Stoffwechselerkrankung in den Rollstuhl, doch getreu dem Motto „Ich lass mich nicht behindern“ sucht und findet der einstige Freizeitskifahrer die Firma Praschberger im Internet, ruft dort an, wird an Sepp verwiesen, mietet sich einen Praschberger-Monoski und belegt bei Sepp einen Skikurs. „Das war vor fünf Jahren“, erzählt er. „Seitdem bin ich jeden Winter im Alpbachtal. Hier sind Rollis eine Selbstverständlichkeit. Es gibt barrierefreie Hotels. Und die Liftmitarbeiter kennen sich mit Rollstuhlfahrern und Monoski bestens aus.“

Das hört Sepp gern. „Der Mensch“, sagt er, „braucht Bewegung. Vor allem, wenn er im Rollstuhl sitzt.“ Der Skilehrer weiß, wovon er spricht . . .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018