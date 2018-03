Ski ohne Grenzen

Anzeige

Schneepuder staubt über der frisch geribbelten Piste, die Sonne spitzt gerade so über die Gipfel der Ortlergruppe. Es ist Januar, beste Skisaison, und auf den Pisten verlieren sich die Skifahrer. Keine Schlangen am Lift, kein Gedränge auf dem Hang, kein endloses Warten bei der Einkehr. Ähnlich sieht es in Trafoi, Schöneben oder in Nauders am Reschenpass aus. Das ist schön, wenn man derjenige ist, der die ganze Pracht fast für sich allein hat. Die Tourismusverantwortlichen in der Gegend jedoch wünschen sich mehr Gäste. Also tat man sich zusammen, grübelte und kreierte in schönstem Marketingdeutsch ein neues Produkt – die Zwei-Länder-Skiarena. Das klingt nach dem Gigantismus, mit dem überall in den Alpen neue Verbindungen zwischen Skigebieten geschaffen werden und Rekordzahlen bei Pistenkilometern, Liftanlagen und leider meist auch bei Skipasspreisen und Übernachtungskosten herauskommen.

Ist es aber nicht. Skigebiete werden zwar auch hier verbunden, aber nicht mit Liften, sondern lediglich mit einem gemeinsamen Skipass. Der gilt von Nauders am Reschenpass in Österreich bis Sulden am Ortler in Italien. Dazwischen liegen vier weitere Skigebiete, eines netter und überschaubarer als das nächste. Mit 211 Pistenkilometern und 46 Liftanlagen kann es die Zwei-Länder-Skiarena mit keinem der „großen“ Gebiete aufnehmen. Dafür glänzt sie mit Charakterstärke: viel Naturschnee, familienfreundliche Gebiete mit leichter Orientierung, abwechslungsreiche Abfahrten durch vielfach unverschandelte Landschaft ohne hässliche Schneisen im Wald und platt gewalzte Almwiesen.

Hotel Nauderer Hof, stilvoll wohnen mitten im Ort, DZ/F ab 110 Euro pro Person, Tel. 00 43 / 54 73 / 8 77 04, www.naudererhof.at, Bella Vista Hotel Trafoi, zu Gast bei der Skilegende, DZ/HP ab 85 Euro pro Person, Tel. 00 39 / 04 73 / 61 17 16, www.bella-vista.it/de, Weißes Kreuz in Burgeis, romantisches Domizil, Tel. 00 39 / 473 / 83 13 07, DZ/F ab 95 Euro pro Person, www.weisseskreuz.it Allgemeine Informationen: Gästeinformation Vinschgau, www.vinschgau.net, Nauders Tourismus, www.nauders.com

Aus dem Reschensee ragt einsam der Kirchturm

Noch ist das, was sich Kurt Sagmeister und Michael Stecher von den Tourismusverbänden Vinschgau und Nauders vorstellen, ein Angebot und nicht Realität: Niemand pendelt von Nauders über eine Autostunde lang zum anderen Ende der Skiarena nach Sulden, zumal eine durchgehende Skibusverbindung (noch) nicht existiert. Aber man könnte und sollte es tun - vielleicht mal für einen Tag.