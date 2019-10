Ski Opening mit viel Musik

Vormittags die ersten Schwünge in mehr als 2000 Meter Höhe ziehen, nachmittags feiern mit Shooting-Star Wincent Weiss: Zum offiziellen Start der Wintersaison im Pitztaler Skigebiet Hochzeiger am 7. Dezember begeistert der erfolgreiche Singer und Songwriter sein Publikum mit einem mitreißenden Programm. Bereits um 13.30 Uhr beginnt das Warm-up auf der Show-Bühne an der Hochzeiger-Mittelstation: In der Ö3-Disco stimmen sich die Gäste vor traumhafter Bergkulisse auf den bekannten Popsänger ein. Skipass und Konzertbesuch kosten für Erwachsene 39 Euro. Die Lifte sind je nach Schneelage bereits ab 29. November in Betrieb. Das vielfach ausgezeichnete Wintersportgebiet am Hochzeiger hat 40 sonnige Pistenkilometer und punktet besonders durch Familienfreundlichkeit und vorbildlich präparierte Pisten. Weitere Infos unter www.pitztal.com im Internet.

Sportliche Höchstleistungen, Stimmung im Stadion und coole Side-Events: Wenn der BMW IBU Weltcup Biathlon von 12. bis 15. Dezember in Hochfilzen Station macht, wird der östlichste Zipfel der Kitzbüheler Alpen zur Showbühne. Spitzensportler genießen die ausgezeichnete Infrastruktur im permanenten Weltcup-Austragungsort, der sich bereits dreimal als Gastgeber der Weltmeisterschaft bewiesen hat. Insgesamt stehen in den Kitzbüheler Alpen 700 Loipen-Kilometer zur Verfügung (www.kitzbueheler-alpen.com). kunz

