Ski zum Advent

Durch den Zwölferturm, der Alt- und Neustadt voneinander trennt, schallt Alphornmusik. Musiker blasen am Rande des Christkindlmarkts auf dem Stadtplatz von Sterzing in ihre wuchtigen Holzinstrumente. Jung und Alt blicken neugierig auf. Eingemummelt in dicke Wintermäntel, den Glühwein oder Kinderpunsch in den Händen kommen sie näher, lauschen den Klängen. Über der Stadt ragt der Hausberg, der Rosskopf empor. Adventsstimmung wie sie schöner nicht sein könnte.

Sterzing ist die nördlichste Stadt Italiens. Und es ist gerade diese Randlage, die das Besondere dieses Südtiroler Städtchens und seiner Umgebung ausmacht. Denn hier verbinden sich Tradition und Moderne, Natur und Stadt, Sport und Genuss, die Einflüsse Österreichs und des mediterraneren Italiens. In Sterzing findet man tatsächlich Läden, die auf Speck (!) oder Trachtenmode spezialisiert sind, neben Bars, in denen der Barrista den Espresso zubereitet, und Boutiquen mit edlen italienischen Schuhen.

Wechselhafte Geschichte

Auch in der Sprache spiegelt sich die Vielfalt wider. Deutsch – oder besser: Tirolerisch – ist auf den Gassen des 7000-Einwohner-Städtchens am häufigsten zu hören, dicht gefolgt vom Italienischen. Und manche Einwohner beherrschen sogar noch Ladinisch. Alle drei Sprachen sind offizielle Amtssprachen, ein Zeugnis der wechselvollen Geschichte der Region, die nach dem Ersten Weltkrieg an Italien fiel. Auch die Ortschaften der Umgebung haben in der Regel einen deutschen und einen italienischen Namen.

Sterzing – Vipiteno (so der zweite Name) ist vor allem durch seine Nähe zur Brennerroute geprägt. Erstmals im zwölften Jahrhundert erwähnt, zählte die Stadt bis ins 14. Jahrhundert nur wenige Einwohner, aber dafür zahlreiche Handwerker, Händler, Wirte, die mit der Versorgung der Reisenden ihr Geld verdienten. Der Grundstein für den späteren Reichtum der Stadt, der etwa 100 Jahre danach seinen Höhepunkt erreichte, war gelegt. Dazu kam, dass in Zeiten des Silber-Bergbaus viele Unternehmen die Stadt als Firmensitz auswählten. Auch die Fugger, reiche Kaufleute aus Augsburg, kamen und investierten in Sterzing. Aus dieser Gründerzeit stammen die charakteristischen Bauten der Stadt. Die Brennerstraße führte damals direkt durch ihre Tore.

Heute ist das anders. In wenigen Kilometern Entfernung haben die allermeisten Reisenden nur eines im Kopf – schnell über den Brenner zu kommen. Dabei lassen sie das schöne Fuggerstädtchen einfach links liegen, fahren dabei noch unter der längsten beleuchteten und beschneiten Rodelabfahrt Italiens hindurch – meist ohne sie eines Blickes zu würdigen.

Das ist ein Fehler, denn die Gegend hat einiges zu bieten. Da wäre – vor allem jetzt im Winter – das direkt an der Stadt liegende sonnenverwöhnte Skigebiet Rosskopf-Sterzing. Oben, gut 1000 Meter über dem Städtchen, finden sich ein paar Sessellifte und insgesamt 17 Kilometer Pisten. 2017 erhielt es die Prämierung „Führendes Skigebiet bis 30 Kilometern“. Für blutige Anfänger ist es allerdings zu anspruchsvoll.

Nicht alle, die es auf Sterzings Hausberg lockt, wollen auf die Skier steigen. Immer mehr Touristen zieht es zu der knapp zehn Kilometer langen Rodelbahn. Bis zu 2000 Schlittenfahrer kommen an guten Tagen.

Rekord-Rodel-Strecke

Die Rodelstrecke ist bei Italienern so beliebt, dass sie in Bussen aus den großen Städten des Nordens anreisen. Aber auch Deutsche haben mittlerweile von der Rekord-Bahn gehört und sausen auf Bobs und Schlitten durch die märchenhafte Schneelandschaft. Die Region hat das Potenzial erkannt und plant eine Erweiterung der Rodelstrecke um weitere vier Kilometer.

Rund zehn Kilometer entfernt lockt ein anderes Skigebiet – Ratschings-Jaufen. Klein aber fein, kommen auf den 25 Kilometer leichten bis mittelschweren Pisten auch Anfänger auf ihre Kosten. Familien fühlen sich besonders wohl. Denn in den mit dem Gütesiegel „Gold“ ausgezeichneten Skischulen mit eigenem Kinderland ist der Nachwuchs gut aufgehoben, während die Eltern durch den Schnee wedeln oder bei Jagertee und Brettljause auf einer der Hütten Pause machen.

Beim Adventsmarktbesuch am Nachmittag oder Abend in Sterzing gibt es dann ebenfalls wieder einiges für Eltern wie Kinder zu sehen. Etwa das historische Rathaus mit seinem prächtigen holzgetäfelten Ratssaal. Im Erdgeschoss geben menschengroße Figuren einen Einblick in die Kleidung im historischen Sterzing.

Ein besonderes Highlight aber ist der Aufstieg in den 45 Meter hohen Zwölferturm – das Wahrzeichen der Stadt. Dort lebte bis ins 20. Jahrhundert noch ein Stadtwächter, rief die Stunden aus und warnte die Bevölkerung vor Gefahren. Die drohen zwar heute nicht mehr, dafür bietet der Turm einen einmaligen Blick auf die weihnachtliche Altstadt mit ihren prächtigen Bürgerhäusern, den Laubengängen und mittelalterlichen Gassen.

Die Alphornmusik sorgt für eine ganz eigene Stimmung. Und nur wer genau hinhört, vernimmt auch das Rauschen der Autobahn. Die Fahrer, zumindest die meisten von ihnen, wissen gar nicht, was sie verpassen.

