Sobald die Gamelan-Musik erklingt

Bali, das klingt nach Fernweh. Reich geschmückte Tempel und Zeremonien mit Opfergaben. Es gibt Reis-Terrassen an steilen Hängen, Bäche und Flüsse in tiefen Schluchten. Immer ist es um die 30 Grad warm.

In der Morgendämmerung zeigt sich ein schmaler orange-roter Lichtstreifen am Horizont, als hätte jemand orange Farbe über den Himmel verschüttet. Wolken schieben sich beiseite. Der Vulkan Gunung Agung präsentiert sich in seiner Pracht – nur für einen kurzen Moment. Dichter Nebel steigt aus dem Tal empor und windet sich wie eine Schlange um den über 3000 Meter hohen Berg. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages zeigen sich. Der Tag bricht an. Die Morgenluft ist frisch und klar, die Natur erwacht langsam zum Leben.

Opfergaben am Strand

In einiger Entfernung erklingt Gamelan-Musik. Ein Klangmuster der Tonfolgen, die mal hell, dann wieder warm und bauchig tönen. Eine spezielle Spieltechnik der Balinesen. Während der Musik legen die Einheimischen ihre Opfergaben an den Strand. Kleine Körbe aus Palmblattstreifen und Bananenblättern, geflochten und mit Blumen, Reis und Räucherstäbchen bestückt. Ein Priester betet den Berg und die Götter an. Spätestens jetzt weiß man, dass man auf der Insel Bali angekommen ist.

Über 300 himmlische Wesen soll es auf der 5600 Quadratmeter großen Insel geben, die in mehr als 5000 Gebetsstätten wohnen. Mal sind die Tempel winzig klein und stehen an Straßenkreuzungen, mal auf Reisfeldern oder vor öffentlichen Gebäuden. Oft sind die Mauern der Tempel mit Moos bedeckt.

In Bedugul, einem Bergsee Erholungsgebiet auf 1500 Meter Höhe zwischen den Vulkanen gelegen, wurde der Uluwatu-Tempel auf einer eindrucksvollen Klippe erbaut. Das Innere des Tempels kann nicht besucht werden, dafür gibt es einen weiten Blick über den indischen Ozean.

Dagegen ist es in Denpasar, der Hauptstadt Balis, bunt und grell. Auf dem Puputan Platz thront eine riesige Statue des Bhatpara Guru, dem Gott der Himmelsrichtungen und zugleich wichtigsten Gott ganz Balis. Das Gewimmel auf dem Markt Pasar Badung scheint ihn nicht zu stören.

Folgt man dem Geruch der Räucherstäbchen, mit deren Rauch die Essenzen der Opfergaben zu den Göttern geweht werden, steht man vor den vielen Ständen. Hier werden frisch gefangene Fische, exotisches Obst und Gemüse, duftende Blüten, Gewürze verkauft. Es gibt Holzschnitzereien und Seidenstoffe, wohin man schaut.

Dann wechselt die Landschaft, von tropischen Palmen und saftigen Reisterrassen. Männer und Frauen mit großen, spitz zulaufenden Hüten beugen sich über die Halme, schneiden sie und transportieren die großen Bünde zu den Lastwagen. Dann ist es nicht mehr weit bis ins Zentrum der Insel. Ubud, die 8000-Einwohner- Stadt, die man einst aus diesem Dschungel herausschlug. In den engen Gassen gibt es viele Galerien. Schon in den 1920er Jahren genoss Ubud einen Ruf für Kunst.

Abends, sobald die Touristen und die Einheimischen flanieren gehen, führen in der Halle des Königspalastes grazile Mädchen den Legong-Tanz auf. So war es schon in den frühen 40er Jahren, als Walter Spies hier in seinem Haus Vicki Baum und andere Bali-Romantiker empfing.

In die Vergangenheit versetzt

In Tenganan fühlt man sich um einige hundert Jahre zurück in die Vergangenheit versetzt. Die Bali Aga sind Nachfahren der ursprünglichen Balinesen, die hier schon lebten, bevor Bali im 11. Jahrhundert von den hinduistischen Majapahit besiedelt wurde. Es ist eine sehr wohlhabende Gemeinschaft, die ihre Reisfelder von balinesischen Bauern bewirtschaften lassen und sich den Künsten des Webens und Schnitzens widmen.

Beim Betreten der Straße hat man das Gefühl, es ist wie jedes Dorf auf der Insel. Die Mauern der Gehöfte sind aus Lehm. Auf den Straßen spielen Kinder, die Alten sitzen vor dem Haus. Alles nichts Ungewöhnliches. Wären da nicht die Frauen, die zum halboffenen Vereinssaal gehen. Auf ihren Köpfen tragen sie Schalen, die mit Pyramiden aus Mango, Papaya und Blüten verziert sind. Wo sich regelmäßig der Dorfrat trifft, sitzt das Brautpaar.

Beide sind in kostbare, goldbedruckte und farbenprächtige Sarongs gekleidet, verziert mit Schärpen und Bändern aus Geringsing-Stoff. Die Braut trägt eine goldene Krone auf der kunstvoll frisierten Haarpracht.

Ihr Hochzeitsberater Tsumanta erklärt: Die Tage sind nach Zeremonien ausgerichtet, Gebete und Fürsprachen auf eine glückliche Ehe und Zukunft seitens der Angehörigen. Es werden Wünsche und Bitten übermittelt. „Steh zu deiner Frau. Ehre ihre Fruchtbarkeit und Schönheit!“

Die Bali Agang sind sehr streng, was die moderne Welt betrifft. Bis vor Kurzem gab es keinen Fernseher, keine Hochzeiten außerhalb der Gemeinde. Denn wer einen Mann oder eine Frau von außerhalb heiratet, muss das Dorf verlassen und ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Nach dem Besuch des Festes geht man bewusster durch den Ort.

Abends zieht es die Touristen nach Sanur zum langen Sandstrand. Wenn nach der Tageshitze eine leichte Brise weht, vermischt sich Gamelan-Musik mit dem Duft multikultureller Küche. Der Kellner serviert gegrillten Fisch. Keine zehn Meter entfernt schubsen die Wellen Fundstücke an den Strand, kleine Blüten und Palmenstreifen, die Überbleibsel der Opfergaben. Ein Segelboot tanzt elegant auf dem Wasser.

