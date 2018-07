Sonne, Sand und Strafen

Anzeige

Kroatien

Hundestrände sind in Kroatien in der Regel speziell ausgewiesen. Weht eine Flagge mit Hundeknochen ist das Toben mit Vierbeiner im Wasser sogar ausdrücklich erlaubt. Tolerant sind die Kroaten auch, was Baden und Sonnen ohne Bikini angeht. Das Land ist bei Nudisten dank vieler FKK-Strände sehr beliebt. Selbst wer unter normalen Badegästen blank zieht, muss keine (Geld-)Strafen befürchten. Ausdrücklich gewarnt wird vor Strand-Sex. Wobei die mögliche Geldstrafe von 150 Euro deutlich unter den bis zu 75000 Euro liegt, die etwa in Spanien drohen.

Griechenland

Die Griechen sind weniger freizügig. Sie akzeptieren mittlerweile aber, wenn Frauen oben ohne am Strand liegen. FKK ist von staatlicher Seite nicht erlaubt. Ausnahmen bilden die Nacktstrände auf Rhodos oder auf Kreta. Die Griechen selbst sind nicht scharf darauf, den ganzen Tag in der Sonne zu brutzeln. Sie ziehen sich nach dem Schwimmen in die zahlreichen Strandtavernen zurück. Groß in Mode sind Badeschuhe, um sich an den Kieselstränden nicht zu verletzen. Die Gemeinden legen die Preise für Liegestühle und Sonnenschirme fest: Mit vier bis 12 Euro ist die Gebühr in Griechenland vergleichsweise günstig.

Zypern

An vielen Strandabschnitten im Norden und Westen der Insel stoßen Urlauber in der Hochsaison von Juni bis August auf kleine Drahtkäfige, die im Sand stecken. Sie schützen die Eier, die Schildkröten dort abgelegt haben. Deswegen ist die Lára Bay mit ihrem schönen Sandstrand sogar regelmäßig geschlossen. Oben ohne ist nur im Süden der Insel möglich. Im nördlichen Teil der Insel, der zur Türkei zählt, müssen selbst Kinder ab vier Jahren Badekleidung tragen. FKK ist generell verboten. Schatten sucht man an zyprischen Stränden vergebens, in den wichtigen Badeorten kann man aber Liegestühle und Sonnenschirme mieten. Während Urlauber im Süden die Strände kostenlos nutzen können, müssen sie im Norden in mehreren Buchten westlich und östlich von Kyrenia Eintritt zahlen.

Tunesien

Behörden raten Touristen, mit kleinem Gepäck zum Baden zu gehen. Sicherheitsleute, die seit dem verheerenden Anschlag 2015 die Strände kontrollieren, nehmen große Taschen genau unter die Lupe. Auch an Hunde, berittene Polizisten und Sicherheitsbeamte, die in Quads über den Sand düsen, müssen sich Tunesien-Touristen gewöhnen. Trotz der großzügigen Öffnung für Gäste aus aller Welt ist Tunesien ein muslimisches Land: Küsschen am Strand oder der Klapps auf den Po der eigenen Freundin können für Ärger sorgen, weil sie als Verstoß gegen Anstand und Moral angesehen werden. Bikini ablegen oder gar nackt baden geht überhaupt nicht. FKK ist offiziell verboten, es drohen saftige Bußen.

Türkei

Auch die Türkei ist stark islamisch geprägt. Folglich ist es kein Wunder, dass Nackt- und Oben-ohne-Baden drastische Geldstrafen nach sich ziehen. Zumindest gibt es Hotels, die es ihren Gästen erlauben, die Badebekleidung am Pool abzulegen. Es gibt einige wenige Ressorts, die offiziell das FKK-Label tragen. Umso erstaunlicher ist, dass der Staat Ausländern, die bei einem Schäferstündchen am Strand ertappt werden, lediglich Geldstrafen bis 200 Euro und zwei Monate Haft androht. An bestimmten Strände herrschen verschärfte Regeln: Der Iztuzu-Strand bei Dalaman wird zu bestimmten (Jahres-)Zeiten gesperrt, weil er unter anderem Brutplatz für Schildkröten ist.

