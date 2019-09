Spannende Entdeckungsreisen für den Gaumen

403 Kilometer auf dem Saaleradweg – das ist nicht nur Fahrspaß in idyllischer Natur, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis. Mit dem Fahrrad durchquert man drei Bundesländer und dabei auch drei Landerküchen. Unterwegs locken Restaurants, Cafes und Straußwirtschaften mit lokalen Spezialitaten zur Einkehr. Städte bieten vielfältige Genusstouren. Radler stoßen immer wieder auf echte Originale: vom Hofer Warschtlamo, zum Saalfelder Detscher bis hin zum roten Andre in Freyburg. Der Herbst ist dafür die beste Jahreszeit.

Der Saaleradweg gehört zu den reizvollsten Flussradwegen Deutschlands. Auf neun Etappen geht es vom bayerischen Fichtelgebirge auf anspruchsvollen Strecken nach Thüringen, vorbei an Europas größtem zusammenhängenden Stauseegebiet, durch die Weinregion Saale-Unstrut bis zur Mündung der Saale in die Elbe. In diesem Jahr feiert der Saaleradweg 25. Geburtstag. Anlass, den Weg auch einmal kulinarisch zu betrachten.

Auf der ersten Etappe geht es durch die Genussregion Oberfranken, die mit drei Superlativen wirbt: Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es hier die meisten Bäcker- und Konditoreien, die meisten Metzgereien und die meisten Brauereien der Welt. Diese Vielfalt und Qualität regionaler Spezialitäten würdigte die UNESCO mit der Auszeichnung „immaterielles Kulturerbe“. In der bayerischen Stadt Hof können Radfahrer sie verkosten. Bei kulinarischen Stadtspaziergangen lernen Gaste Raritäten wie die Hofer Rindfleischwurst kennen. Beim Hofer „Warschtlamo“, einem traditionellen Wurstverkäufer, gibt es viel zu kosten. Und im Biersalon Trompeter werden selbstgebraute Hofer Meinel-Biere zur Brotzeit gezapft.

Auch Thüringen, das man auf der zweiten bis sechsten Etappe des Saaleradweges durchfährt, ist bekannt fur seine herzhaften Speisen. Thüringer Rostbratwurst vom Holzekohlegrill, Thüringer Klose und Thüringer Bauernkuchen sind omnipräsent. Geheimtipps sind der Saalfelder Detscher, ein Kartoffelgebäck, das auf dem Kohleherd gebacken wird, oder die Röstbratlroulade aus Uhlstadt.

Ein Wegweiser durch die vielfältige Küche ist das Netzwerk „Thüringer Tischkultur“, das Gastronomen, Erzeuger, Handwerksbetriebe, Museen und Manufakturen zusammenbringt. Dazu gehören auch die Porzellanmanufakturen, von denen es einst 300 in ganz Thüringen gab. Ein Stopp lohnt zum Beispiel bei der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur in Rudolstadt oder bei Kahla Porzellan. Wiederentdecken kann man das in diesen Manufakturen hergestellte Geschirr in den Restaurants an der Saale. Die Bandbreite der Thüringer Tischkultur kennen lernen kann man beim Genussmarkt auf den Dornburger Schlössern vom 14. bis 15. September. Am 20. Oktober empfiehlt sich ein Abstecher zum Reinstädter Landmarkt.

Auf Etappe sechs und sieben führt der Saaleradweg an den Weinbergen des nördlichsten Qualitatsweinanbaugebietes Deutschlands vorbei. Seit dem Mittelalter ist der Wein in der Region Saale-Unstrut zu Hause, heute gibt es mehr als 50 Weingüter, die eine Fläche von 768 Hektar bewirtschaften. Weinlokale, Straußwirtschaften und Winzer öffnen auch am Saaleradweg ihre Tore. Beliebt bei Ausflüglern ist das Weingut und Restaurant Zahn in Kaatschen, das zu Riesling und Gutedel Winzeraufstriche mit Bauernbrot serviert. Im Landesweingut Kloster Pforta bei Bad Kosen gibt es in der Straußwirtschaft. Vom 14. bis 15. September lädt das Weingut zum Hofweinfest ein, am 29. September, 6. und 27. Oktober kann man mit dem Winzer im herbstlichen Weinberg wandern. Weiter flussabwärts kann in Weißenfels an der Saale der Wein vom Burgwerbener Herzogsberg verkostet werden.

Am Ende von Etappe sieben wartet eine süße Überraschung auf die Radfahrer. In der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands, der Halloren Schokoladenfabrik in Halle, kann man das aus 1,5 Tonnen Schokolade gestaltete Schokoladenzimmer bestaunen, bei der Herstellung von Pralinen zuschauen und von den Hallorenkugeln naschen. th

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019