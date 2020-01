Spazieren am Meeresgrund

Alle Jahre wieder bringen die Gezeiten im Winter wahre „tierische Schätze“ an den Stränden von Santa Cruz County in Kalifornien zum Vorschein. Doch bevor die Ebbe kommt, die Strandspaziergänge in spannende Entdeckungstouren verwandelt, kommt die Flut. King Tides heißen die Hochwasserwellen, die regelmäßig im Januar und Februar die Strände ereilen.

In diesem Jahr sind sie für den 8. und 9. Februar prognostiziert. Sobald sich die Flut jedoch wieder zurückzieht, können neben Krabben, Muscheln und Seesternen nun auch die eher seltenen Seeigel und Kraken gesichtet werden. Seinen Tiefststand erreicht der Meeresspiegel gegen 16 Uhr, aber schon Stunden davor und danach sind Spaziergänge sozusagen auf dem Meeresgrund möglich. Während dieser besonders niedrigen Wasserstände können Besucher auch extralange Strandspaziergänge machen, die sonst nicht möglich sind, so zum Beispiel von Aptos bis nach Capitola oder von den Stränden in Watsonville bis nach Aptos.

Vorsicht geboten

Die höchsten Gebote dabei sind: Acht geben, wo man hintritt, um die frei gelegten Meeresbewohner nicht zu verletzen, und die Tiere nicht berühren – nur so kann dieses Wunder der Natur geschützt und erhalten werden.

Aber nicht nur die Ebbe bietet spannende Entdeckungen während der King Tides; beeindruckende Flutwellen lassen sich zu der Zeit ebenfalls beobachten, beispielsweise in West Cliff, Pleasure Point oder Davenport.

Um die idealen Zeiten abzupassen, lohnt es sich, die Tide Pooling Charts im Blick zu behalten, die Strände wie Natural Bridges, Davenport Landing, Santa Maria’s, West Cliff und Pleasure Point auflisten. Weitere Informationen zu den King Tides in der Region finden Interessierte unter www.coastal.ca.gov/kingtides.

Besucher können ihre Erlebnisse und tierischen Begegnungen während der California King Tides in den sozialen Medien unter dem Hashtag #SCKingTides teilen.

