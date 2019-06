Spaziergang ist ein Gang der Gedanken

Ein neuer, zwölf Kilometer langer Wanderweg führt auf den Spuren Søren Kierkegaards.

Nordseeland hat eine neue Attraktion für Naturliebhaber: Der Kierkegaard-Wanderweg führt über insgesamt zwölf Kilometer rund um Gilleleje, einst Rückzugsort des großen Philosophen und heute einer der beliebtesten Urlaubsorte an der Küste der sogenannten „Dänischen Riviera“. Der im Mai offiziell eröffnete Rundgang folgt den Spuren Søren Kierkegaards und lädt zu Bewegung und Reflexion in der Natur ein. Tafeln mit Zitaten des Philosophen regen unterwegs zu Gedanken rund um die großen Fragen des Lebens an. Alle Texte sind auch in deutscher Übersetzung wiedergegeben. Die App „Kierkegaard by Nature“ bereitet die Inhalte der Route zudem digital für iPhone und Android auf. Die neue Wanderroute ist mit blau-weißen Schildern mit Kierkegaard-Silhouette markiert.

„Verliere nie die Lust am Gehen“: Søren Kierkegaard war ein begeisterter Fußgänger – jeder Gang war für den dänischen Philosophen (1813–1855) auch ein Gedanken-Gang. Im Sommer 1835 quartierte sich der große Existenzialist sieben Wochen lang im kleinen Ostsee-Hafenort Gilleleje im Norden von Seeland ein. Kierkegaard genoss die Ruhe fern der hektischen Großstadt Kopenhagen und unternahm täglich vom Gasthof Gilleleje Kro aus lange Spaziergänge zwischen Meer und Hinterland. Gilleleje blieb Zeit seines Lebens einer der Lieblingsorte des dänischen Moralisten.

Die App „Kierkegaard by Nature“ steht passend zum Kierkegaard-Wanderweg für iPhone und Android kostenlos zum Download bereit. Die App bietet neben weiterführender Information zu Leben und Werk des großen Dänen, unter anderem auch eine GPS-Karte des Wanderwegs, mit der sich drt Kierkegaard-Weg bequem zurücklegen lassen. Die Zitate am Wegesrand sind als Tondokument in mehreren Sprachen – darunter Deutsch – abrufbar. Initiatoren des Projekts sind der Verein „Kierkegaard by Nature“ und die Kommune Gribskov, zu der Gilleleje gehört. dk

