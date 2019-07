Stadtwache verhaftet den Bürgermeister

Friedberg, nahe Augsburg, ist derzeit kaum wiederzuerkennen. Fremde Gerüche und altertümlich gekleidete Menschen ziehen durch die Gassen der Altstadt.

Bei der sogenannten „Friedberger Zeit“ soll das 17. und 18. Jahrhundert, die Blütezeit der örtlichen Uhrmacherkunst und des Handwerks, wiedererweckt werden. Ihre Premiere feierte sie bereits 1989 anlässlich der 725-Jahr-Feier der Stadtgründung und wiederholt sich seither alle drei Jahre.

„Nicht immer ist es leicht, den historischen Anspruch mit modernen Bestimmungen zu vereinbaren“, meint Veranstaltungsleiter Frank Büschel, der die rote Robe eines barocken Kaufmanns trägt.

Auf historische Authentizität wird höchster Wert gelegt und dadurch unterscheidet sich Friedberg auch von anderen Mittelalter-Festen. Hier gibt es ausschließlich Essen, das es auch im Barock gab. Döner, Pommes oder gar Tomaten sucht man hier vergebens. Jeder Mitwirkende bleibt in seinem Berufsstand, Polizisten werden zu prächtig uniformierten Cordonisten und sogar der Bürgermeister trägt einen Gehrock, der seinem barocken Vorgänger nachempfunden ist. Gegrüßt wird mit „Habe die Ehre“. Mit dunklem Bier – Helles gab es damals noch nicht – wird „Auf die Gesundheit“ angestoßen.

Dies ist nur durch das unermüdliche Engagement der Friedberger Bürger möglich. Wie sehr diese sich noch heute mit der „Friedberger Zeit“ identifizieren, zeigt auch die hohe Zahl an historisch gekleideten Besuchern. Rund 10 000 Menschen sind es seit dem ersten Altstadtfest bereits. Erste Roben werden mittlerweile schon an die nächste Generation weitervererbt. Besonders gefragt waren in diesem Jahr die Magd oder der Bauer, während sich in den letzten Jahren eher die nobleren Kaufmanns-Schnitte größter Beliebtheit erfreuten.

Das Herzstück des Standes der „Historischen Gilde der Drucker zu Kaltenberg“ bildet ein originalgetreuer Nachbau der Gutenberg’schen Druckerpresse. Hier kann sich jedermann einen individuellen Handdruck mit seinen Initialen drucken. Die Einnahmen der Druckerei werden gespendet, denn wie die meisten Mitwirkenden, sind auch die Drucker freiwillige Helfer. Der Konrektor einer Realschule und Hobbyimker, Karl-Heinz Waldmüller, bietet an seinem Stand Köstlichkeiten aus Honig, frische Lebkuchen und Bienenwachskerzen zum selber gießen. Die Besucher erleben beim ihm und anderen Ausstellern alte Arbeitsweisen und Materialien hautnah.

Köstliche Düfte locken durch die Gassen. An jeder Ecke unterhalten Theatergruppen, Sänger und Flöte spielende Kinder – denn auch die Kleinsten sind Feuer und Flamme für die alten Traditionen.

Überrascht werden die Besucher, als plötzlich der Bürgermeister, Roland Eichmann, der gerade noch sein Abendessen in der Fischerschänke genießt, von der Stadtwache festgenommen wird. Der Vorwurf lautet, er habe zum eigenen Vergnügen Fische in den Stadtbrunnen gezüchtet. Alle Unschuldsbeteuerungen des Bürgermeisters sind vergebens. Er wird im Büßergewand durch die Stadt geführt, an den Pranger gestellt und schließlich der sogenannten Bäckertaufe unterzogen. Zum großen Vergnügen der Bevölkerung wird er hierbei in einen großen Bottich kalten Wassers getaucht, bis er endlich Besserung gelobt.

Einen weiteren Höhepunkt bildet das frisch renovierte Wittelsbacher Schloss, das in das Programm des Altstadtfestes mit Konzerten und Theateraufführungen eingebunden ist. Nach mehrjähriger Schließung erstrahlt es samt Museum in neuem Glanz. Neben Schloss- und Stadtgeschichte werden hier die prachtvollen Friedberger Uhren präsentiert. Ein besonderes Stück ist hierbei eine aus dem frühen 17. Jahrhundert stammende Nachtlichtprojektionsuhr, die mit Hilfe einer Kerze im Inneren die Uhrzeit an die Wand projiziert.

Ganz im Sinne von „durch Greifen begreifen“ bietet das Museum durch adventskalenderähnliche Räume viel Platz zur individuellen Erkundung. Das Wittelsbacher Schloss Friedberg wird neben dem modernen „FeuerHaus“ in Aichach auch die Bayerische Landesausstellung 2020 beherbergen. Unter dem Motto „Stadt befreit“ wird dort mit kostbaren Originalobjekten und unter modernem Medieneinsatz die Geschichte der Bayerischen Städte beleuchtet.

Nicht verpassen sollten Besucher den historischen Pilgerzug und abendlichen Fackelzug am Sonntag, 21. Juli. Der Eintritt zum Fest ist für Menschen in historischer Kleidung frei. Tracht, mittelalterliche Gewänder oder Verkleidungen des geistlichen Standes sind jedoch nicht erwünscht. Wer nur mal kurz vorbeischauen will, kann einen Zollschein für fünf Euro erwerben und so in die „Friedberger Zeit“ eintauchen.

