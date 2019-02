Stars der Karibik

Um so etwas wie eine „Tour of the Stars“ zu machen, muss man sich nicht unbedingt in einem Bus durch Hollywood und Beverly Hills kutschieren lassen. Auf den Bahamas, genauer im Exumas-Archipel, eine knappe Flugstunde südlich von Nassau, ist die Prominentendichte schließlich ebenfalls ziemlich hoch. Und nicht nur das: Statt auf verschlossene Villen-Tore zu schauen, braust man dort im Boot bei

...