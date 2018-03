Sterne für Scharfes

Anzeige

In der Sampeng Lane, einer ewig langen, schmalen Gasse und seit jeher die Pulsader von Bangkoks Chinatown, läuft ein frisch geköpftes Huhn noch ein paar Meter den Marktgang entlang, ehe es tot umfällt. Ein junger Mann betritt mit einer lebenden Schlange um den Hals ein Lokal, um sich und seinen Freunden dort die Delikatesse frisch zubereiten zu lassen. An einer mobilen Kochstation häufen sich gegrillte Heuschrecken. Und in den Apotheken rätselt der Besucher über in Gläsern ausgestellte Seepferdchen. Wang, der chinesische Apotheker der „Bird’s Nest Farmacy“ in der Yaowarat Road, erklärt: „Man legt sie zwei Wochen in Alkohol ein und isst sie, um Nierenprobleme zu lindern.“

In Bangkok konnte man schon immer fast alles bekommen, was man nur so essen kann. Auch Gourmetküche, nur war die bislang nicht besternt. Das hat sich seit Anfang Dezember geändert. Bangkok wurde von den Pariser Gralshütern mit insgesamt 20 Sternen bedacht. Zum Vergleich: Paris hat 115 Sterne, getoppt nur von Tokio mit 143 Sternen, während man aber Bangkoks Straßenküchen nachsagt, sie hätten das beste Street-Food weltweit. Sogar die Starköche der Stadt geben zu, dass sie traditionelles Thai-Food nicht besser zubereiten können, sondern ihnen nur bessere und teurere Rohprodukte zur Verfügung stehen.

Tim Butler ist so einer. Der Küchenchef des vom Guide Michelin nicht bedachten „Eat me“ sagt: „Ich bekomme Rind und Lamm aus Australien oder geschmackvolle Kaltwasserfische. Das haben die Kollegen von der Bordsteinkante nicht.“