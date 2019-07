„Sternschnuppen-Touren“

Der Ramon-Krater ist der perfekte Ort für „Sterngucker“. © Tourismusbüro

Der Sommer ist sprichwörtliche Hoch-Zeit für Sternengucker, wenn der Sternschnuppenschwarm der Perseiden den nächtlichen Himmel erstrahlen lässt. In der Nacht des 12. August erreicht der kosmische „Sternenregen“ seine größte Dichte, am besten zu sehen fernab lichtüberfluteter Städte. So ist es ein besonderes berührendes Naturschauspiel des Universums, wenn der Perseidenschauer den tintenschwarzen Nachthimmel über der Wüste Negev erhellt.

Ein Hotspot

Der perfekte Ort in Israel zum „Sternschnuppern“ ist der Ramon-Krater nahe der Stadt Mitzpe Ramon, den die International Dark-Sky Association (IDA) vor zwei Jahren zum „International Dark Sky Park“ ernannt hat. Das ganze Jahr über sind von hier aus die Milchstraße und die nördlichen Sternenbilder zu sehen.

Die Perseiden im August bilden für viele Astronomie-Fans und Sternengucker den Höhepunkt. Jeeptouren führen durch die dunkle Wüste, um Gäste zu den besten Plätzen zu bringen. Dabei können Interessierte die strahlenden Meteoriten mit portablen Teleskopen besonders gut beobachten. Auch die Mondkrater, ferne Planeten und Sternennebel entdeckt man am Wüstenhimmel.

Der Ramon-Krater ist mit einer Breite von sieben Kilometern und einer Länge von 40 Kilometern der größte Krater im Negev und der größte Erosionskrater der Welt. Die 250 Millionen alten Felswände sind ein bedeutendes Naturphänomen und das gesamte Areal des Kraters dient Outdoor-Begeisterten heute als riesiges Paradies für Aktivitäten, Abenteuer und Erholung. Neben den nächtlichen Astronomie-Touren gibt es Helikopterflüge, geführte Wanderungen und Yogaworkshops, die Besuchern die archaische Landschaft auf unterschiedliche Arten näherbringen.

Informationen zur Negev-Wüste finden sich auf https://new.goisrael.com/area/negev, unter info.goisrael.com/de gibt es Allgemeines zu Israel.

