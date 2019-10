Stilles und intensives Landschaftserlebnis

Museumsnacht, Fotoworkshops, Nationalparktouren, Baudenabend, Liquid Sound Festival: Die Tourismusregion Sächsische Schweiz, bekannt für ihre europaweit einmalige Tafelberglandschaft, startet vom 1. bis 3. November erstmals in ihrer Geschichte mit einem prall gefüllten Erlebniswochenende in die Wintersaison.

„Das ist eine kleine Sensation“, sagt Nicole Hesse, Managerin Nebensaison beim Tourismusverband Sächsische Schweiz. „Die Sächsische Schweiz war ein klassisches Sommerreiseziel. Noch bis vor wenigen Jahren hat Wintertourismus hier kaum stattgefunden. Mittlerweile übertreffen sich die Orte gegenseitig mit Ideen für die kalten Tage. Das Aktionswochenende bringt einige der spannendsten Angebote zusammen.“

Wintersaison bedeutet in der Sächsischen Schweiz nicht unbedingt Schnee. Hauptattraktion im Winterhalbjahr ist die Stille und das intensive Landschaftserlebnis. Die beliebtesten Wege und Aussichtspunkte haben Winterwanderer oft für sich allein. Das lockt vor allem ruhesuchende Großstädter für kurze Auszeiten in die Region.

Seit einigen Jahren steigen die Wintergästezahlen deutlich an. Immer mehr Hotels, Restaurants und Bergbauden öffnen ganzjährig. Neue Angebote rund um das Winterwandern entstehen.

Die Saisoneröffnung am ersten Novemberwochenende gibt einen Vorgeschmack auf das, worauf sich Gäste in diesem Winter in der Region besonders freuen dürfen: geführte Nationalparktouren, Workshops mit renommierten Elbsandsteinfotografen, gemütliche Fondue-Abende in der Berghütte sowie Konzerte, Kulinarik, Lesungen, Tanz, Lagerfeuer, Winterwellness und mehr.

Die Festung Königstein gewährt seltene Einblicke in ihr faszinierendes, unterirdisches Innenleben. Die Toskana Therme Bad Schandau lädt zum Liquid Sound Festival und Stadt Sebnitz zur Museumsnacht.

Unter www.saechsische-schweiz.de/winter ist das Gesamtprogramm des Saisoneröffnungswochenendes in der Region abrufbar. Das Programm enthält einen Coupon, der ausgedruckt und während des Veranstaltungswochenendes bei Teilnahme an einer der angebotenen Erlebnisse vor Ort kostenlos gegen die aktuelle Winterwanderwanderkarte Sächsische Schweiz eingetauscht werden kann. tvssw

