„Stormsche“ Weihnachten

Der Schriftsteller Theodor Storm liebte Weihnachten. Deshalb reisen zahlreiche Literaturfans in der Adventszeit in seine Heimatstadt Husum, um dort Weihnachten so zu erleben wie Storm vor mehr als 165 Jahren.

Weiße Weihnacht und festliche Beleuchtung in Husum, der „grauen Stadt am Meer“. © Husum Tourismus

Ein steifer Nordwestwind zerzaust die Bäume und fegt durch Husums kopfstein-gepflasterte Gassen. Regenböen drücken gegen die hübschen Fassaden alter Giebelhäuser. Irgendwo da draußen vor der „grauen Stadt am Meer“ ließ Theodor Storm in seiner Erzählung den gespenstischen „Schimmelreiter“ über den Nordsee-Deich spuken. Literaturfreunde und Nostalgiker zieht das winterliche Küstenwetter ... ...

Sie sehen 10% der insgesamt 4014 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018