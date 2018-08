Stromboli – ein Feuerwerk der Realität

Anzeige

Grummelnd begrüßt der Stromboli seine neuen Gäste. Schon an der Piazza San Vincenzo, wo sich am Nachmittag die Wanderwilligen zusammenfinden, rumort es tief unter Wanderern. Der Bergführer Francesco Ciancitto checkt noch einmal die Ausrüstung der 20 ihm anvertrauten Touristen: Hat jeder ordentliche Wanderschuhe, Wasser und Proviant, Ersatzkleidung und eine Stirnlampe? Auch ein Helm wird einem bei der Anmeldung ausgehändigt. „Den könnt ihr erst einmal am Rucksack baumeln lassen“, sagt der 39-jährige Vulkanologe noch, und dann geht es auch schon los.

Etwa 500 Menschen laufen pro Tag auf den Vulkan. Zum Vergleich: Der Ort Stromboli hat 400 Einwohner. Durch den gleichnamigen Film von Roberto Rossellini ist die Insel im Jahr 1949 schlagartig berühmt geworden, und der heute so wichtige Tourismus nahm seinen Anfang. Allerdings dürfte die meisten weniger der Film als die Liebesgeschichte fasziniert haben, die sich während der Dreharbeiten zwischen Rossellini und der Hauptdarstellerin Ingrid Bergman abspielte – beide zu dem Zeitpunkt anderweitig verheiratet. Der Vulkan, der einer der aktivsten der Welt ist, versetzt so manches Gemüt in Wallung.

Der Aufstieg auf den 924 Meter hohen Berg dauert etwa drei Stunden. Schmale Trampelpfade führen in Serpentinen steil nach oben. Wie in einer Prozession windet sich die Menschenschlange dem Gipfel entgegen.