Tief in der Kreide

Oha, das ging schnell. Wie ein Pfeil schoss der Wanderfalke aus dem stahlblauen Himmel fast senkrecht in die Tiefe. Die weiße Möwe hatte keine Chance. Die messerscharfen Krallen packen ihr Opfer und werfen es aus der Bahn. Mit schwerer Last kämpft sich der Falke sogleich zurück zu seinem Horst, denn im Kreidefelsen wird er schon sehnsüchtig kreischend erwartet. Drei hungrige Nestlinge buhlen mit weit aufgerissenen Schnäbeln um eine ordentliche Portion Fleisch.

Die majestätischen weißen Klippen der Insel Møn gehören zu den bevorzugten Nistplätzen der schnellsten Tiere der Welt. Sie bieten alles, was so ein Falkenherz begehrt: Schutz vor Fuchs und Mensch, reichlich Beutevögel, klare Luft und eine endlose Sicht auf die blaue Ostsee. Die Kreidefelsen gelten als die spektakulärste Landschaft von ganz Dänemark und als das ultimative Ausflugsziel der lieblichen Insel mit ihren hügligen Feldern, reetgedeckten schmucken Häusern und den urigen Bauernhöfen. Zu Recht. Auf zwölf Kilometer Länge verleihen sie dem Unesco-Biosphärenreservat ein unverwechselbares Gesicht.

Und das sollte man am besten bei einem ausgedehnten Strandspaziergang oder einer Bootstour bestaunen. 500 schweißtreibende Stufen führen hinunter zum Wasser und später wieder hinauf. Doch alle Mühe lohnt. Fand auch schon der deutsche Literaturnobelpreisträger Günter Grass: „Wir sind Sommer für Sommer Touristen, legen den Kopf in den Nacken und sehen hoch zu den Kuppen der Kreidefelsen, die Klinten heißen und dänische Namen tragen.“ Dronningestolen, der sagenumwobene Thron der Königin, ist der höchste von ihnen. 128 Meter reckt er sich von den Feuersteinen am Strand senkrecht in die Höhe.

Damit ist er genau zehn Meter höher als der nur 80 Kilometer entfernte Königsstuhl auf der Insel Rügen. Ein schönes baltisches Paar, seit 70 Millionen Jahren vereint, als an uns Menschen noch ewig nicht zu denken war.

Und noch viel früher, als das heutige Dänemark und Nordeuropa von der 20 Grad warmen Kreidesee bedeckt waren, machten gewaltige Schlangensaurier, mächtige Haie und Riesentintenfische die Gewässer unsicher. Bis heute schlummern ihre versteinerten Überreste tief in der Kreide.

Wind und Wetter bringen sie manchmal wieder ans Tageslicht. Ein Haizahn hier, ein Donnerkeil dort. Oder wie sagte schon Günter Grass: „Nur selten und immer seltener, wenn Glück uns wie Möwenflug streift, finden wir Getier, das zu Stein wurde, einen Seeigel etwa.“

Ganze Schulklassen gehen auf geologische Exkursionen und Eltern mit ihren Kindern auf fossile Schatzsuche. Edutainment pur. Mit kleinen Hämmerchen machen sich die Nachwuchsforscher an der porösen Kreide mit ihren stummen Zeugen zu schaffen. Die Schäden gelten als vernachlässigbar. Das klingt einleuchtend, bedenkt man, dass Starkregen und Frost immer wieder ganze Klippen abbrechen und mit einem Schlag viele Tausend Tonnen Kreide in die Tiefe stürzen lassen und so geologische Fenster in eine längst vergangene Zeit aufstoßen.

Aber wo kommt eigentlich die ganze Kreide her? Neben all dem XXL-Getier bevölkerten auch winzige kalkhaltige Algen die See. Wenn sie abstarben, lagerte sich ihr Kalzit am Boden ab. Über die Jahrmillionen wuchsen so mächtige Kreideschichten und konservierten das vielfältige Leben bis in die Gegenwart.

Wer noch mehr über die Entstehungsgeschichte der spektakulären Landschaft und seiner Bewohner erfahren will, kann im GeoCenter Møns Klint interaktiv zurück in die Kreidezeit reisen. Viele Exponate sind selbst für Dreijährige spielerisch zu steuern. Ein Heidenspaß für die Kleinen. Lernen kann so schön sein.

