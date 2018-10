Tiefe Einblicke in eine andere Welt

Eine Reise durch den Staat Rajasthan im Nordosten Indiens eröffnet tiefe Einblicke in historische, kulturelle und soziale Gegebenheiten, sofern es einem gelingt, bei der Beurteilung dieser unglaublichen Eindrücke die deutschen Vorstellungen von Sauberkeit, geregeltem Miteinander, Armut und Wichtigem beiseitezuschieben. Eine die Leserreisen-Gruppe der Fränkischen Nachrichten erlebte Gegenwart und Historie hautnah.

Der Erfolg des Aufrufs der Regierung „keep the city clean“ wird sowohl in Neu- und Alt-Delhi wie auch in allen größeren Städten sichtbar: Sie sind viel sauberer als erwartet.

In Delhi beeindruckt neben dem riesigen Roten Fort besonders das Qutb Minar, ein im 13. Jahrhundert erbautes, 73 Meter hohes Minarett. In der Sikh Moschee Badli-Ki-Sarai werden unabhängig ihres Glaubens täglich rund 8000 Menschen kostenlos gespeist. Auch die Gruppe wurde dort verpflegt.

Große Augen bekommt man beim überbordenden Verkehr in den größeren Städten. Lkw, Autos, Rischkas, Motorrad- und Mopedfahrer, teils mit vier Personen besetzt, konkurrieren um jeden Zentimeter Straße – und dies ohne Unfall. Zusätzlich finden sich im dichtesten Gewimmel völlig unbeeindruckt auch immer ein paar Kühe. Die indische Bevölkerung zeigt sich als ausgesprochen freundlich und aufgeschlossen.

Im Gebirge entzückt eine Unzahl von Affen, die zum Teil nicht nur die Straßen blockieren, auf die Autos springen, an den Scheibenwischern reißen und auch mit Bananen gefüttert werden.

Per Tuc Tuc zur Festung

Die wohl berühmteste und beeindruckendste Festung Rajastans, Chittorgarh, mit dem Tuc Tuc zu erreichen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Hier begingen im Laufe der dreimaligen Eroberung der Feste Tausende von Frauen und Kindern rituellen Suizid durch Selbstverbrennung, da ein Unterwerfen für die stolzen Rajputen nicht in Betracht kam.

Bemerkenswert ist auch das gewaltige Fort Amber mit seiner 13 Kilometer langen Mauern um Jaipur. Neun Jahre nach seiner Erbauung musste die Festung aus Wassermangel verlassen werden und so gründete der Maharadscha Jaipur als Hauptstadt Rajasthans.

Eine unglaublich schöne Anlage ist der Stadtpalast in Udaipur. Das Museum bietet wunderschöne Eindrücke indischer Volkskunst. Auf dem Pichola Lake lohnt der Besuch der Insel Jagdamir, wo man sich dem botanischen Garten der Stadt widmen sollte. Zu den wohl schönsten Jain Tempeln Rajastans, mit seinen unglaublichen 1444 unterschiedlich verzierten Säulen, gehört der in Ranakpur.

Das Leben auf dem Land erfährt die Reisegruppe beim Rundgang durch ein Dorf. Frauen waschen im Freien die Wäsche. Männer sitzen bei einem Getränk. Beim Besuch der Grundschule werden die kleinen Geschenke freudig in Empfang genommen. Bei einer Fahrt zu einem Nomadendorf präsentierten sich die „Big Five Rajasthans“: Ziege, Schaf, Pfau, Antilope und Dromedar.

Das Dromedar ist eines der Fortbewegungsmittel in Indien. Über holprige Wege führten die Tiere zu einem herrlichen Platz in der Wüste mit tollem Abendessen und Tanzdarbietungen unter Sternenhimmel.

Nicht entgehen lassen sollte man sich eine Einweisung in die Geheimnisse des Handdruckes von Stoffen und der Herstellung von Teppichen. Auch die Kunst des Schleifens von Edelsteinen für Einlegearbeiten wird gerne demonstriert: Unglaublich, millimeterkleine Edelsteinchen werden von Hand passgenau geschliffen. Beim Besuch in Indien darf Agra mit dem berühmten Taj Mahal nicht fehlen. Der absolut symmetrische Bau in schneeweißem Marmor sieht aus jeder Perspektive gleich aus. 22000 Arbeiter, die besten Künstler und 37 Architekten arbeiteten 22 Jahre daran.

Die Reise nach Indien führt in eine andere Welt und hinterlässt beim Besucher unvergessliche Eindrücke und Bilder.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018