Tipps und Adressen

Wer entgegen dem Touristenstrom wandert, kommt an Orte, die er für sich alleine hat. So wie diesen hier im Narawntapu Nationalpark. © Henry Barchet

Wenn Seemann Robert Pennicott im Hafen der tasmanischen Hauptstadt Hobart aufs Meer blickt, hat er das Gefühl, über den Tellerrand der Erde zu schauen. „Der einzige Ort, der südlicher liegt als wir, ist die Antarktis“, sinniert er, während ein kalter Wind sein Haar zerzaust. Wie eine abgebrochene Pfeilspitze liegt die 68 400 Quadratmeter große Insel zwischen dem heißen australischen Kontinent und der eisigen Südpollandschaft.

Der Westwind hat eine 10 000 Kilometer lange Reise von Argentinien rund um die Erdkugel hinter sich, bis er in Tasmanien erstmals auf Land trifft. Deshalb werden der Insel die reinste Luft und das klarste Wasser der Welt nachgesagt. „So sauber wie hier ist es nirgends“, bestätigt Robert Pennicott. „Nur von den Robben an den steilen Felsküsten sollte man sich fernhalten. Sie sehen zwar putzig aus, aber sie stinken wie faule Sardellen.“

Teufel und andere Tiere

Wegen der Abgeschiedenheit bezeichnet Greg Irons, Direktor der Bonorong Wildlife Sanctuary bei Hobart, Tasmanien auch als „Arche Australiens“. „Weil es keine Verbindung zum Festland gibt, leben hier viele Tierarten, die auf dem Kontinent längst ausgestorben sind.“ Das bekannteste Tier der Insel ist der tasmanische Teufel, ein schwarzer Raubbeutler von der Größe einer dicken Katze, der seinen Namen völlig zu Unrecht trägt. „Er hieß schon so, bevor er zum ersten Mal gesichtet wurde“, erklärt Irons, „und das nur, weil die ersten Europäer seine Schreie im Busch gehört und als teuflisch bezeichnet hatten.“ Das ungewöhnlichste Lebewesen an Tasmaniens Bachläufen ist das Schnabeltier, ein eierlegendes Säugetier, das an Fabelwesen aus der Urzeit erinnert. Tatsächlich wachsen im Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark noch heute Pflanzen, die es schon auf dem Urkontinent Gondwana gab.

Eine Reise nach Tasmanien fühlt sich für Europäer oft an, als führen sie ans Ende der Welt. Im Hinterland angekommen, müssen Autoreisende oft feststellen, dass es dort irgendwann wirklich nicht mehr weitergeht. Im bergigen, unberührten Westen bietet Anthony Coulson von Roamwild Tasmania geführte Buschtouren an. „Wir nennen die Gegend das Ende der Welt, weil die Straßen im Nichts enden. Dahinter liegt nur noch Wildnis.“ Der Mount-William-Nationalpark war einst die Heimat des tasmanischen Aborigine-Stamms der Palawa. Heute führt Clyde Mansell, einer der Stammesältesten, Wanderer dorthin, wo sich Felsen in leuchtendem Orange wie Flammen über den weißen Strand ziehen.

Sträflinge im Stammbaum

Ian Johnston bringt Wandergruppen zu einem der einsamsten Orte vor der Ostküste. „Die Bevölkerung von Maria Island besteht aus zwei Park-Rangern, sonst ist hier niemand“, sagt der Mann, der hier eine abenteuerliche Wanderstrecke ins Leben rief. „Wir haben die Erlaubnis bekommen, mitten in der Wildnis zwei Zeltlager aufzuschlagen. Die letzte Nacht verbringen wir in einer denkmalgeschützten Sträflingsunterkunft.“

Im 19. Jahrhundert waren mehr als 70 000 Strafgefangene aus Großbritannien ins ferne Tasmanien verbannt worden. Bis heute zeugen Ruinen von der einstigen Sträflingskolonie Port Arthur am Südostzipfel der Insel. „Port Arthur war ein Gefängnis für die, die in Tasmanien erneut straffällig wurden“, weiß der Historiker James Westcott. „Hier wurde die neunschwänzige Katze eingesetzt, mit der man 100 Schläge auf den Rücken geben konnte. Die Gefangenen blieben oft 30 Tage in Einzel- oder Dunkelhaft.“

Nicht viel besser ging es den verurteilten Frauen, die nahe Hobart in einer Haftanstalt untergebracht waren. Viele der Gefangenen, die oft aus ärmlichen Verhältnissen stammten, schafften es jedoch, sich nach ihrer Entlassung ein neues Leben aufzubauen. Von ihnen stammt ein Großteil der heutigen Bevölkerung ab. „Ich habe mindestens vier Strafgefangene in meinem Stammbaum. Einer wurde 1792 nach Sidney deportiert, ein anderer 1830 nach Tasmanien“, erzählt Greta McDonald, die in dem einstigen Frauengefängnis als Museumskuratorin arbeitet.

Da die Verurteilten die Insel zu dem gemacht haben, was sie heute ist, hadert sie nicht mit ihrer Herkunft. „Wir schämen uns nicht mehr, dass unsere Vorfahren hierher verbannt wurden.“

Auch mit der Insellage fern der westlichen Welt haben sich die Einheimischen abgefunden. Alec Wilson, Guide in den Cradle Mountain Canyons, der mitten im Busch bei Scotsdale aufwuchs, liebt die Einsamkeit. „Sie müssen einfach nur auf einem Touristenpfad in die entgegengesetzte Richtung wandern. Dann kommen Sie an wunderschöne Orte, die Sie ganz für sich haben.“

Leben in der Waldhütte

Für den Whiskeybrenner Bill McHenry, der in einer abgelegenen Waldhütte bei Port Arthur ohne Strom, Bad und Toilette lebt, ist die Abgeschiedenheit ein Segen. Hier müsse man sich auf seine Freunde verlassen – sodass er in einer einzigartigen Gemeinschaft lebe, auf die man immer zählen könne.