Top-Kaffeeröster und Edel-Küche

In den weitläufigen Fußgängerzonen Osnabrücks kann man im Sommer schön draußen sitzen. Das gemütliche Barösta (www.baroesta.de) zählt das Magazin „Feinschmecker“ zu den besten Kaffee-Röstereien Deutschlands, außerdem gibt es leckeren hausgebackenen Kuchen. Gutes Bier und deftige Regionalkost in historischem Gemäuer gibt es bei der Hausbrauerei Rampendahl (www.rampendahl.de), lukullische Vielfalt wie in der Großstadt in der großen Markthalle (www.l-t.de/markthalle). Gehobene Küche wird im Lokal mit dem ungewöhnlichen Namen Tatort Engels aufgetischt mit täglich wechselnden Menüs (www.tatort-engels.de). Auch zu empfehlen: das erst 2017 eröffnete Restaurant Iko (www.iko-restaurant.de).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018