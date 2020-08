Tour durch die Stadt

30 Grad und es wird noch heißer: Ganz Deutschland steht eine sommerliche Hitzewelle bevor. Der Städtereisenspezialist Ameropa verrät, welche Orte in München, Hamburg, Berlin und Co. am Wochende die nötige Erfrischung liefern.

Kaum eine andere Großstadt hat so viele Parks wie München. Während der Englische Garten und der Eisbach im Sommer sehr stark frequentiert sind, empfiehlt sich ein Spaziergang durch die weitläufige Anlage des Nymphenburger Schlossparks.

Schattig und kühl ist es im Eismeer des Hamburger Tierparks Hagenbeck. Kein Wunder: Denn hier leben viele arktische und antarktische Tiere wie Eisbären, Pinguine und Walrosse, die die kühlen Temperaturen wahrlich genießen. Im Inneren können sich die Besucher den Tieren auch durch riesige Panoramascheiben dabei zusehen, wie sie bis zu sieben Meter tief durch das Wasser tauchen.

Museen sind bei Sommerhitze immer eine gute Idee. Im unterirdischen Römisch-Germanischen Museum können alle Köln-Besucher heute noch Gräber, Paläste, Thermen und Kanäle der alten Römer bestaunen. am

