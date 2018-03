Tourismus hinter Mauern

Anzeige

In der Geburtskirche hat sich vor dem Zugang zur heiligen Grotte eine lange Warteschlange gebildet. Eine Stunde anstehen, nein, das wollen die Ulmer nicht, dann lieber noch einen Kaffee, bevor der Bus wieder ruft. Mehr Zeit bleibt nicht. „Die Touristen nutzen unsere Straßen, verpesten mit ihren Bussen unsere Luft, schauen sich die Geburtskirche an, aber geben kaum Geld aus“, beklagt Faten Mukarker eines der Hauptprobleme im Tourismus: Die Besucher kommen, aber sie verweilen nicht. Ein Bummel durch den gegenüber der Geburtskirche liegenden arabischen Souk mit seinen engen Gassen, ein Besuch der Hirtenfelder oder gar eine Übernachtung sieht das Programm der Ulmer wie das der meisten Touristen nicht vor. So zählt Bethlehem zwar zwei Millionen Besucher jährlich, doch von deren Geld bleibt bei den Einheimischen wenig hängen.

Auf dem Berg der Versuchung in Jericho ist an diesem Frühlingstag dagegen kaum was los. Eine moderne Seilbahn, von Schweizern erbaut, bringt ein paar arabische Familien und Fremde zu dem Kloster hinauf, das sich wie ein Adlernest an die Felsen schmiegt. In einem kleinen Raum hinter der Kapelle der orthodoxen Mönche befindet sich der Stein, auf dem Jesu gesessen haben könnte, als er vom Teufel versucht wurde – eine weitere der vielen christlichen Pilgerstätten in Palästina, geschützt mit Glas wie ein kostbarer Schatz. Davor drängt sich niemand, Jericho steht wie auch Sebastia mit dem Grab Johannes des Täufers, das St. Georgskloster oder das Grab der Patriarchen in Hebron selten auf der Agenda einer Pilgerreise. Was der Mönch wohl kaum bedauert, der die Handvoll Gäste zur Eile mahnt, weil die Besuchszeit zu Ende sei. Dann kehrt wieder Stille ein in dem Gemäuer dieser Wüstenstadt, die 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Ihr Zentrum ist eine Enttäuschung: Reklametafeln und hässliche Neubauten dominieren, man fährt besser raus ins weite Jordantal oder ans Tote Meer.

Pilgerorte sind längst nicht mehr die einzige Attraktion Palästinas. Auch Aktivurlauber und Backpacker können jede Menge erleben: Es gibt Fahrrad- und Trekkingtouren entlang des 330 Kilometer langen Abrahamsfernwanderwegs, Spaziergänge auf Sufipfaden bei Ramallah oder kulinarische Entdeckertouren. Mit solchen Angeboten hoffen die örtlichen Touristiker auf weiteres Wachstum. Schließlich bescheinigte die Welttourismusorganisation Palästina großes Potenzial. Um 58 Prozent sind die Besucherzahlen 2017 gestiegen, was das Land an die Spitze der am schnellsten wachsenden Reiseziele weltweit katapultierte.

Doch als Reiseland haben es bisher nur wenige Veranstalter und kaum Urlauber auf dem Schirm. „Kann man da überhaupt hinreisen?“, ist eine oft gehörte Frage. Man kann: Das Westjordanland ist für Touristen nicht weniger sicher oder unsicher als jedes andere Ziel auf der Welt. „Wichtig ist eine gute Vorbereitung, am besten mit einem professionellen Partner vor Ort“, betont Sebastian Plötzgen, der im Rahmen einer deutsch-palästinensischen Entwicklungskooperation den Tourismus ankurbeln will und dort lebt. Palästina dürfe nicht nur Anhängsel einer Israel-Reise sein, „dafür ist das Land zu vielfältig und schön“, findet Plötzgen. Das bekannt zu machen, ist ein Ziel der Tourismusinitiative. Immerhin: In Bethlehem gibt es schon eine richtige Touristinformation samt Online-Auftritt (www.visitpalestine.ps).

Bei allen Bemühungen bleibt ein Hindernis für einen aufblühenden Tourismus aber Israel, das mit seiner Politik viele Entwicklungen behindert. So haben von 150 palästinensischen Reiseleitern nur noch 25 die Erlaubnis, auch in Israel zu führen. Zudem erschwert die Zersplitterung des Landes neue Tourismusprojekte, weil für diese nur die autonomen Gebiete infrage kommen, die lediglich 18 Prozent des Westjordanlandes ausmachen.

Die Menschen – jeder vierte Palästinenser ist ohne Arbeit – hoffen trotzdem auf einen wachsenden Tourismus, der für viele die dringend benötigte wirtschaftliche Perspektive eröffnen könnte. Nicht nur das: Jeder ausländische Besucher könnte auch ein Botschafter für die Forderung nach einem Ende der israelischen Besatzung sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018