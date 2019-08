Tradition um Weinhexbrunnen

Das „Moselfest“ in Winningen ist wohl das älteste Weinfest. © TI Winningen

Weinfeste gibt es in den Weinorten an Mosel und Saar während der Sommermonate praktisch jedes Wochenende. Die Winzer nutzen die Zeit vor der Weinlese im Herbst und feiern ihre edlen Tropfen mit Tanz, Musik, Feuerwerken und der Krönung von Weinköniginnen.

Bernkastel-Kues feiert vom 29. August bis 2. September das „Weinfest der Mittelmosel“. Offizielle Eröffnung ist mit der Veranstaltung „Moselblümchen trifft Winzerkittel“: Jede Frau im „Moselblümchen“, der Moseltracht, und jeder Mann im Winzerkittel erhalten ein Präsent. Am Freitag, 30. August, wird auf dem Marktplatz die „Mosella“, die Weinkönigin der Stadt, empfangen. Am Samstag, 30. August, erstrahlt das Feuerwerk von der Burgruine Landshut und vom Moselufer in Bernkastel. Der Winzer-Festzug startet am Sonntag, 1. September in der Altstadt. An allen Tagen lädt die 300 Meter lange Weinstraße mit 41 Wein- und Essensständen zum Genießen und Feiern ein. Am gegenüberliegenden Kueser Flussufer gibt es einen Rummelplatz und einen Handwerkermarkt. Infos unter www.bernkastel.de im Internet.

Beim „Moselfest“ in Winningen, dem wohl ältesten Weinfest Deutschlands, sind die Gassen rund um den Weinhexbrunnen vom 30. August bis 8. September mit Tannengirlanden und Fahnen geschmückt. Zum Programm gehören Vorstellungen des Moselfest-Spiels „Der Weindoktor“, Live-Konzerte sowie der Weinmarkt am 4. September mit über 100 Weinen und Sekten aus Winningen. Das Feuerwerk „Die Mosel im Feuerzauber“ bildet am 8. September ab 22 Uhr den Abschluss. Weitere Informationen unter www.winningen.de/moselfest.

Vom 31. August bis 2. September findet das „Saarweinfest“ in der malerischen Altstadt von Saarburg statt. Entlang der historischen Weinstraße zwischen Burganlage und Saar präsentieren Winzer ihre edlen Tropfen. Infos unter www.saarweinfest.de im Internet. rppr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019