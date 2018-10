Traumhafter Blick auf die Bergwelt

1350 Meter Höhe, 360 Grad Rundumsicht, 100 Prozent Berggenuss: Die frisch renovierte Hochalm des Hotel Marten macht ab Dezember ihrem neuen Namen „1350 - Die Alm über Saalbach“ alle Ehre. Mit traumhaftem Ausblick inmitten des beliebten Skizirkus Saalbach-Hinterglemm gelegen, lockt diese etwas andere Hütte mit alpinem Schick, erstklassiger Ausstattung, köstlichen Schmankerln und Entspannung pur.

In den zwei luxuriösen Appartements der Alm können bis zu 16 Personen ihre Winterferien genießen – schnelles Internet und Technik State of the Art inklusive. Sportbegeisterte starten direkt von der Haustür ins Skivergnügen. Wem es auf der Piste oder beim Schneespaziergang zu frostig wird, kehrt auf einen Germknödel in das Bergrestaurant ein und wärmt sich in einer der beiden gemütlichen Stuben am knisternden Kaminfeuer. Jede der beiden Suiten verfügt über eine private Sauna mit Panoramablick über das Tal.

Das Herzstück der Alm bildet das Bergrestaurant mit zwei gemütlichen Stuben. appr

