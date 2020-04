Überlebenskünstler in der Wüste

Tok-Tokki macht Kopfstand und die White Lady tanzt am Dünenrand: In Namibia im Süd-Westen Afrikas erstreckt sich die älteste Wüste der Welt, die „Namib“, die sinngemäß übersetzt als „weiter Platz“ bezeichnet wird. Sie prägt das einzigartige Bild von Namibia mit den größten Sanddünen der Welt.

Die Umgebung der alten deutschen Kolonialstadt Swakopmund bietet Wüstenfreunden interessante Tierbeobachtungen, uralte Pflanzen und überwältigende Landschaftsformen. Doch die meist gesuchten spektakulären Fotomotive der Big Five – Löwen, Elefanten, Leoparden, Büffel und Nashörner – wird man hier nicht finden. Dafür kriechen Schlangen, Spinnen und Käfer durch den Sand.

Gleich hinter der Bismarckstraße beginnt das scheinbar endlose Sandmeer. Auf den ersten Blick sind kaum Anzeichen für Leben zu erkennen. Doch das täuscht. Selbst in solchen Gegenden haben Tiere und Pflanzen dank spezieller Anpassungen eine Heimat gefunden.

Diese können Besucher in einer mehrstündigen Tiersafari mit einem Wüstenexperten aufspüren. Das flüchtige Geräusch aufflatternder Vögel, die kleinen Tok-Tokki-Käfer, selbst ein schwarzer Skorpion, der seine Opfer mit feinen Sensoren über viele Meter Entfernung hinweg aufspüren kann. Überhaupt haben die Wüstentiere ihre eigenen Charaktere, auch die, die unter dem Sand wohnen. Sie sind immer auf der Flucht.

Plötzlich stoppt der Wüstenexperte Christopher Nel den Motor und springt aus dem Landrover. Eine raupenartige Spur hat er im rötlichen Sand erspäht. „Eine Schlange“, sagt er. Blitzschnell gräbt er mit der Hand durch den Dünensand, unter dem sich die Sidewinder-Schlange meist wartend vergräbt. Doch dieses Mal war sie schneller. Aus Christophers Hand rieseln nur Sandkörner.

Im Sand lesen wie im Atlas

Es ist zwar erst 10 Uhr morgens, die Temperaturen liegen jedoch schon weit über 30 Grad Celsius. Heiße Luft flimmert über einer rotgoldenen Dünenlandschaft, aus der vereinzelt grüne Tamarisken- und Talerbüsche ragen.

Im trockensten Landstrich der Welt, in der südwestafrikanischen Dünenlandschaft zwischen Walvis Bay und Swakopmund, einem Teil der Wüste Namib, erklärt der Experte den Gästen die Tier-und Pflanzenwelt. Denn er kann im Sand lesen wie in einem Autoatlas.

Die Namib ist die älteste Wüste der Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des Planeten. Wer sie jedoch für eine pflanzen- und tierlose Einöde hält, wird eines Besseren belehrt. Pflanzen und Tiere des Wüstensandes überleben seit Jahrtausenden dank genialer Strategien des Tarnens, Tricksens und Täuschens, und nur dank der feuchten Meeresluft, die morgens vom Atlantik über die Wüste zieht. Denn wenn es wirklich mal regnet, handelt es sich allenfalls um Niederschlagsmengen von einem oder zwei Millimeter. Auf akrobatische Weise löst beispielsweise der Tok-Tokki, ein Sandkäfer, sein Trinkwasserproblem. Bei Sonnenaufgang krabbelt er auf die hohen Dünenkämme, macht dort Kopfstand, fängt mit den Deckeln seiner schwarzen Flügel den morgendlichen Tau ein und lässt die winzigen Tropfen in den Mund fließen. Noch bevor die Sonne den Sandboden aufheizt, verschwindet der Käfer wieder im Untergrund. Er buddelt sich ein, denn bereits wenige Zentimeter unterhalb der Oberfläche ist es angenehm kühl.

Pflanzen saugen jeden Tropfen Feuchtigkeit mit ihrem weit verzweigten Wurzelwerk auf. Die Blätter der einzigartigen Welwitschia mirabilis etwa sind mit einer wachshaltigen Schicht überzogen, während der Stamm, der Feuchtigkeit speichern kann, größtenteils in den Boden verlegt ist. Die flachen Wurzeln eines Dünengrases sind über 18 Meter lang und saugen Tröpfchen auf, die sich an der Oberfläche des Sandes absetzen. Die Naras-Pflanze wiederum hat tiefe Wurzeln und bildet eine melonenähnliche Frucht, die von Schakalen, Wüstenspringmäusen, Echsen und Käfern gefressen wird.

Tief verbuddelt

Hinter einem Talerstrauch, der seinen Namen von seinen runden Blättern hat, rennt ein Sandgecko auf netzartig gespreizten Füßen über den bis zu 60 grad Celsius heißen Wüstenboden und wechselt ständig das Standbein, wenn sich das Tier mal kurz ausruht. Hat man ihn eben noch gesehen, so ist er kurz darauf entwischt und man findet nicht mal eine Spur. Wird es ihm zu heiß, gräbt er sich einfach ein, eine Strategie, die auch der Sidewinder-Schlange und der Zwergpuffotter über die heißen Stunden hilft.

Tarnung hilft beim Fressen oder sie schützt vor dem Gefressenwerden. Die Sidewinder-Schlange kann in Sekundenschnelle senkrecht im Sand verschwinden, so dass nur noch die Augen heraus schauen. Sie kann aber auch ihr Schwanzende direkt vor dem Maul aus dem Boden ragen lassen und damit zucken, um auf diese Weise Beutetiere anzulocken. In der Namib-Wüste muss man sehr genau hinschauen, wohin man mit seinen Füssen tritt.

Dem Orientierungssinn verdankt die Dancing White Lady, die Tanzende Weiße Dame, ihr Überleben. Wie eine Lady sieht dieses Geschöpf nicht aus. Es ist eine weiße Spinne. Sie täuscht jedoch nicht durch ihr Aussehen, sondern durch ihr Verhalten. Um der gefährlichen Wespe Pompilidae zu entkommen, hebt sie beim Tanz drohend die Beine. Hat sie keinen Erfolg und kann ihren Gegner nicht in die Flucht schlagen, tritt sie selbst den Rückzug an. Nach kurzem Anlauf lässt sie sich auf die Seite fallen, winkelt die Beine an und rollt auf den Gelenken wie ein Rad vom Wüstenwind getrieben mit 44 Umdrehungen pro Sekunde die steilen Dünen hinunter. Zu ihrer Verteidigung „tanzt“ sie am Fuß der Düne, was ihr den Namen eingebracht hat.

Das Chamäleon Namaqua hat sich der dunkelgrünen Farbe des Talerbuschblattes angepasst und ist daher für viele krabbelnde Winzlinge unsichtbar. Wüstenexperte Nel hält einen Käfer in seiner Hand. Die teleskopische Zunge des Chamäleons schnellt blitzschnell heraus, weiter als die gesamte Körperlänge des Tieres beträgt. Es verspeist alles, was klein genug ist: Eidechsen, Käfer, Grillen und sogar kleine Schlangen.

Insektenspuren und Pflanzen sind für den Fachmann Wegweiser. Christopher sagt: „Jede Spur ist anders, und wenn ich ein Tier in einer bestimmten Gegend einmal berührt habe, dann vergesse ich diese ganz besondere Empfindung nie wieder.“ Schon wieder hat er ein typisches Muster von Parallelen entdeckt und hält kurz darauf eine Sidewinder in der Hand. Die gibt es nur in der Wüste Namib.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020