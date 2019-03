Unberührte Natur erleben

Gäste können vom 25. auf den 26. Juni am Juister Strand übernachten und die unberührte Natur in ihrer ganzen Pracht genießen. Ort des Geschehens wird der „Strandabgang Loog“ im Westen der Insel sein. Dieser Teil des Strandes ist noch unberührter als der Hauptstrand. Um 20 Uhr des 25. Juni startet vom Loogster Huus im Ortsteil Loog ein mit spannenden Geschichten rund um das Wattenmeer und Juist gespickter Abendspaziergang. Dann schlagen die Teilnehmenden ihre Feldbetten für die Nacht am Strand auf und es gibt etwas zu essen, während die Gruppe „Inselwind“ mit handgemachter Musik leise begleitet.

Mit von der Partie sind die Experten des Nationalpark-Hauses Juist. Sie erzählen von den Themen, die das Wattenmeer und insbesondere Juist betreffen: Warum das Watt so wichtig ist, wie es sich im Laufe der Zeit verändert hat oder welche Rolle es konkret für Juist spielt. Wenn es dunkel geworden ist, beginnt die Nachtwanderung im Schein von Taschenlampen entlang des Strands und der Dünen. Irgendwann wird inmitten der Elemente geruht.

Am nächsten Morgen erwartet die Gruppe nach dem Frühstück noch eine Wattwanderung. Infos unter www.juist.de/suchen-buchen/pauschalen/weltnaturerbegeburtstag/

