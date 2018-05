Unbeschwert den Sommer auf dem Drahtesel genießen

Anzeige

Acht Tage, elf dänische Inseln, sechs Schlösser, zahllose Fährfahrten und Brücken sowie unzählige meterhohe Stockrosen sind nur einige der vielen Zutaten, die die Radreise von Flensburg bis Kopenhagen einmalig machen. Das kleinste Schloss Dänemarks heißt Liselund und liegt auf der Insel Møn. Hier sorgen auch der berühmte Kreidefelsen des Eilands und die mittelalterlichen Fresken in der Kirche von Fanefjord für staunende Gesichter. Lieblich sind die bunten Häuschen, Windmühlen und Marktplätze mit alten Wasserpumpen anzusehen, beeindruckend das UNESCO-Welterbe des Doms von Roskilde, belebend und entspannend zugleich das lässige Treiben von Kopenhagen. Für weitere tolle Erlebnisse in der Hauptstadt Dänemarks bietet die Landpartie Verlängerungsnächte an. Die achttägige geführte Radreise „Südseezauber in Dänemark – Flensburg - Kopenhagen“ ist ab 1645 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Unberührte Wälder

Lang sind die Nächte im Norden im Winter. Besonders lang sind dafür aber auch die Tage im Sommer. Niemand kann sich der positiven Stimmung entziehen, die sich mit jeder weiteren Sonnenstunde bis in den Hochsommer hinein im ganzen Land verbreitet. Hell und warm ist es. Die Sonne spiegelt sich in den vielen kleinen bis riesigen Seen, die diese Reise prägen. Aber auch in den blanken Fenstern von Schloss Gripsholm, das Kurt Tucholsky zu seiner gleichnamigen Erzählung inspirierte, oder den sieben Stufen der Schleusentreppe von Berg am Göta-Kanal. Abkühlung versprechen die unberührten Wälder Smålands, ein Bad in einem glasklaren See oder die alten Gemäuer und Kreuzgänge von historischen Herrensitzen und Klosteranlagen. Ein Sommer in Skandinavien – genau so muss er sein.

Die neuntägige geführte Radreise „Südschweden – Sommerparadies im Norden“ ist ab 1995 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Im Leistungspaket der geführten Landpartie-Reisen sind alle Übernachtungen in Hotels wie beschrieben, umfangreiches Frühstück, ausgewählte dreigängige Abendmenüs, Landpartie-Tourenrad mit mindestens acht Gängen und Freilauf sowie technischer Service, praktische Landpartie-Fahrradtasche für das Tagesgepäck, Trinkwasser während der Touren, sämtliche Eintritte und Führungen sowie Transfers per Bahn, Bus oder Schiff inklusive.

Der Gepäcktransport und -service sowie alle anfallenden Kurtaxen sind ebenso im Preis enthalten, ebenso zwei qualifizierte, ortskundige Landpartie-Reiseleiter auf dem Rad und ein Begleitbus während der Fahrradtouren außerhalb der Städte. ppr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018