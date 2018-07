Unter Kriegern

Anzeige

Hardrock Masai village“ weist das schräg an ein Baumskelett genagelte Schild den Weg. Du lieber Himmel, hat die britsch-amerikanische Restaurantkette etwa mitten in der Wildnis auch schon ein Hardrock Café eingerichtet? Joel Natire lacht freundlich und schüttelt den Kopf. „Nein“, sagt der Mann vom Stamme der Masai, „unser Dorf hat seinen Namen von den Rocks“ – Riesenbrocken aus Granit, zwischen die sich die Sammlung aus Lehmhütten kuschelt.

Joel trägt ein rotes Tuch, bestickt mit Perlen und kleinen Metallspiegelchen. „Der rote Umhang ist der Pass der Masai“, sagt er. „Damit werden wir überall erkannt“. Das Nomadenvolk aus Kriegern und Hirten kam einst entlang des blauen Nils und siedelte im Norden Tansanias und in Kenia. Offizielle Zahlen sprechen von bis zu einer Million Masai in Ostafrika. Genauer weiß man es nicht, denn nicht jede Volkszählung kommt bis in die entlegenen Gebiete, in denen Masai leben. Und wer das traditionelle Leben in der Natur gegen ein nicht unbedingt besseres in der Stadt getauscht hat, erspart sich manches Vorurteil, indem er seine Herkunft verschweigt.

KENIA Anreise Nach Nairobi fliegen ab Stuttgart unter anderem Lufthansa (über Frankfurt, www.lufthansa.de), Swiss (über Zürich, www.swiss.com) und KLM (über Amsterdam, www.klm.com). In die Masai Mara verkehren lokale Fluglinien wie Kenya airways. www.kenya-airways.com. Für Kenia braucht man ein Visum, www.kenyaimmigration.org

Nach Nairobi fliegen ab Stuttgart unter anderem Lufthansa (über Frankfurt, www.lufthansa.de), Swiss (über Zürich, www.swiss.com) und KLM (über Amsterdam, www.klm.com). In die Masai Mara verkehren lokale Fluglinien wie Kenya airways. www.kenya-airways.com. Für Kenia braucht man ein Visum, www.kenyaimmigration.org Safariausflug Den Ausflug in die Masai Mara bucht man am einfachsten samt Unterkunft und Safari im Paket, beispielsweise bei Karibu Safaris, Tel. 0 81 52 / 3 95 63 90, www.karibu-safaris.de. Eine 5-TageFlugsafari in die Masai Mara kostet mit VP/DZ im Bateleur Camp ab 2890 Euro pro Person. Enthalten sind´Transfers, Inlandsflüge, Parkgebühren, Safariguide und Pirschfahrten. Diverse Kombinationspakete bietet außerdem andBeyond (engischsprachig): www.andbeyond.com Touren in die Masai Mara organisieren auch Safari Tours, www.kenia-safari.de, Meiers Weltreisen, www.meiers-weltreisen.de und Aruba Mara, www.aruba-safaris.com

Den Ausflug in die Masai Mara bucht man am einfachsten samt Unterkunft und Safari im Paket, beispielsweise bei Karibu Safaris, Tel. 0 81 52 / 3 95 63 90, www.karibu-safaris.de. Eine 5-TageFlugsafari in die Masai Mara kostet mit VP/DZ im Bateleur Camp ab 2890 Euro pro Person. Enthalten sind´Transfers, Inlandsflüge, Parkgebühren, Safariguide und Pirschfahrten. Diverse Kombinationspakete bietet außerdem andBeyond (engischsprachig): www.andbeyond.com Touren in die Masai Mara organisieren auch Safari Tours, www.kenia-safari.de, Meiers Weltreisen, www.meiers-weltreisen.de und Aruba Mara, www.aruba-safaris.com Allgemeine Informationen Kenya Tourism Board, www.magicalkenya.com

Hier in der Masai Mara, einem rund 1500 Quadratkilometer großen Schutzgebiet an der Grenze zu Tansania, gibt man sich selbstbewusst. „Masai trinken Blut von ihren Kühen, das gibt Kraft und Männlichkeit“, erzählt Joel. Um ein würdiger Stammesvertreter zu werden, durchlaufe der Masai drei Stadien: Nach zeremoniellen Namensgebung wächst er heran, bis er sich reif fühlt für die Beschneidung. Die meisten sind dann um die 15 Jahre, manche warten länger. Denn wer dabei heult oder auch nur mit der Wimper zuckt, bringt Schande über seine Familie. Nächste Phase ist die mehrjährige Kriegerschaft, eine Art Trainingslager für die Traditionen. Im Dorf sind die Krieger für die Sicherheit von Mensch und Tier und deren Verteidigung zuständig. Zuletzt bekommen sie ihre individuelle Tätowierung und die Gruppe erlegt einen Löwen. Letzteres ist in Kenia inzwischen verboten, doch einige Dorfbewohner prahlen noch ganz offen damit. Derart zum vollwertigen Mitglied der Masai-Gesellschaft gereift und geprüft, rasiert der Masai die Kriegerfrisur ab und beginnt, auf die neun Kälber zu sparen, die eine Frau kostet.