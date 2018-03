Unterwegs auf dem Teinacher

Anzeige

Schwarzwald-Guide Jürgen Rust führt die Wanderer zielstrebig den kurzen Anstieg hinauf. Von dem Panoramaweg oberhalb Bad Teinachs bieten sich schöne Ausblicke auf den Ort, den Kurpark, die Therme und die gegenüberliegende Burgruine Zavelstein. „Bad Teinach war im 18. Jahrhundert fast so bekannt wie Baden- Baden“, erzählt Rust.

Damit auch heute die anspruchsvollen Stadtmenschen in Scharen kommen, garantiert man Qualität, beispielsweise mit einem Zertifikat für Wanderwege. „Elf Quellen gibt es im Tal“, erzählt der Naturführer. So stößt man immer wieder auf Quellenhäuser an der Strecke. Darin wird das Wasser des Tals gesammelt, um in den wärmeren Monaten ausreichende Ressourcen zu haben – wenn der Durst besonders groß ist. Die Mineralquellen Teinach GmbH liegt direkt unterhalb des Höhenwegs. Hier wird das Mineralwasser abgefüllt. Ab und zu ist das Klappern der Sprudelkisten zu hören, die zu meterhohen Türmen gestapelt werden. Das Werk verschwindet bald wieder aus dem Blickfeld. Doch der Sprudel, das Wahrzeichen des Tals, begleitet den Wanderer auf Baden-Württembergs jüngstem Premiumwanderweg. Das Wasser begegnet dem Wanderer in Form von Sitzbänken mit Armlehnen aus Flaschen und aneinandergereihten Sprudelkisten, alles gefertigt aus heimischer Weißtanne und von einem professionellen Kettensäger ausgearbeitet. Über zwei Meter ist die Holzflasche auf der anderen Talseite hoch. Hier kann sich jeder eine kleine Flasche Mineralwasser nehmen, bevor der Anstieg nach Emberg beginnt.

Der neue Premiumwanderweg mit 11,5 Kilometer Länge und 443 Höhenmetern wird an diesem Sonntag offiziell eröffnet. Geführte Wanderungen finden am Samstag, 28. April, und am Sonntag, 21. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Freibadparkplatz in Bad Teinach, Laufzeit 4 bis 5 Stunden. Wer allein wandert, startet ebenfalls von dort. Der Weg ist auch interessant für Kinder ab dem Grundschulalter, aber nicht kinderwagentauglich: www.schwarzwald-tourismus.info/Media/Touren/Der-Teinacher Einkehren: Einkehrmöglichkeiten gibt es auf der Tour in der Schlossberghütte, Bad Teinach, Tel. 0 70 53 / 290 (ab 11 Uhr geöffnet, Dienstag Ruhetag) oder im Wanderheim Zavelstein, idyllisch am Ortsrand gelegen, ebenfalls ab 11 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag, Tel. 0 70 53 / 88 31.

Einkehrmöglichkeiten gibt es auf der Tour in der Schlossberghütte, Bad Teinach, Tel. 0 70 53 / 290 (ab 11 Uhr geöffnet, Dienstag Ruhetag) oder im Wanderheim Zavelstein, idyllisch am Ortsrand gelegen, ebenfalls ab 11 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag, Tel. 0 70 53 / 88 31. Sehenswertes in der Umgebung: Der zweite Premiumwanderweg in Bad Teinach ist der „Wasser-, Wald- und Wiesenpfad“, Länge 13,2 Kilometer und 394 Höhenmeter. https://bit.ly/2G7Yk1u

Der zweite Premiumwanderweg in Bad Teinach ist der „Wasser-, Wald- und Wiesenpfad“, Länge 13,2 Kilometer und 394 Höhenmeter. https://bit.ly/2G7Yk1u Im Hotel Therme Bad Teinach kann man sich erholen: www.hotel-therme-teinach.de

Therme Bad Teinach kann man sich erholen: www.hotel-therme-teinach.de Hoch hinaus geht es im Baumwipfelpfad Bad Wildbad: www.bad-wildbad.de/baumwipfelpfad Hochseilgarten Nagold, www.hochseilgarten-nagold.de

Die Pfade sind schmal und unwegsam. Einer muss hinter dem anderen hergehen. Wanderstöcke erleichtern das Gehen in dem anspruchsvollen Gelände. Sonnenstrahlen beleuchten bizarre Felsformationen, um die sich der Weg windet. Wer genau hinsieht, entdeckt überwuchertes Geäst, bemoosten Buntsandstein und zerklüftete Felsen. Ab und zu knirscht noch ein Schneerest unter den Sohlen der Wanderschuhe. Wer genau lauscht, hört das Zwitschern der Vögel. Ein erstes Anzeichen, dass der Frühling vor der Tür steht, auf den Pflanzen in der fest gefrorenen Erde warten.