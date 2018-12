Schottland wartet 2019 mit einer Vielzahl an spannenden Veranstaltungen, neuen Attraktionen und einzigartigen Unterkünften auf.

In Schottlands Hauptstadt Edinburgh beginnt das Neue Jahr 2019 nicht nur mit einer spektakulären Straßenparty, sondern auch mit einer ganz besonderen Liebesbotschaft an Europa. Im Januar bekommt Schottlands tragische Königin, Maria Stuart, vor einer atemberaubenden schottischen Kulisse, ihren Auftritt auf der großen Leinwand. Und im September wird Schottland zum ersten Mal Gastgeber für den Solheim Cup, die wichtigste Veranstaltung für weibliche Golfprofis.

„We Love You“ ist das Motto in Edinburgh zum Jahreswechsel 2018/2019 und diese Liebesbotschaft richtet sich an Europa. Die schottische Hauptstadt ist längst bekannt als eine der besten Städte weltweit für eine unvergessliche Silvesterparty. Schließlich feiern die Schotten ihr Hogmanay ganze drei Tage lang – von 30. Dezember bis 1. Januar. Ganz im Zeichen der europäischen Freundschaft sorgen in diesem Jahr Musiker und Straßenkünstler aus Deutschland, Frankreich und Schottland gemeinsam für die Unterhaltung. Aus Deutschland sind die Bands Meute und Snap! mit dabei. (www.edinburghshogmanay.com/)

Im Sommer 2019 soll mit dem Hebridean Whale Trail eine Route entstehen, die speziell dem Whalewatching gewidmet ist – die erste ihrer Art in Großbritannien. Das Projekt des Hebridean Whale and Dolphin Trusts verbindet dazu an der schottischen Westküste 25 erstklassige Aussichtspunkte zur Walbeobachtung sowie Zentren, die die Geschichte von der Beziehung zwischen Mensch und Wal anschaulich erzählen.

Die Westküste Schottlands und die einzigartige Inselwelt der Hebriden beheimaten ein Viertel aller Wal- und Delfinarten und mit ein bisschen Glück und Geduld können Besucher selbst einen Blick auf den einen oder anderen Meeressäuger erhaschen. (www.hwdt.org/the-hebridean-whale-trail).

Der Solheim Cup ist das größte Event für weibliche Golfprofis, eine der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen der Welt überhaupt – und Schottland als Heimat des Golfsports ist die perfekte Bühne. Von 9. bis 15. September wird der legendäre Golfplatz von Gleneagles in Perthshire dafür über 100 000 Besucher aus aller Welt anziehen. Wer nicht nur richtig mitfiebern, sondern auch noch königlich entspannen will, kommt im gleichnamigen 5-Sterne-Hotel unter. www.solheimcup2019.com

Glasgow zeigt sich im März wieder von seiner sportlichsten Seite mit der Rückkehr der Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften. 2019 werden hier 650 Athleten aus über 45 Nationen gegeneinander antreten. (www.glasgow2019athletics.com).

Im Frühling eröffnet in Dumfries im idyllischen Süden von Schottland mit Moat Brae ein nationales Zentrum für Kinderliteratur. Besucher können dann den Ort entdecken, an dem eine Legende geboren wurde. Das zauberhafte Anwesen Moat Brae war es nämlich, das J. M. Barrie, den geistigen Vater von Peter Pan, schon in seiner Jugend zur Schöpfung von Nimmerland inspirierte. Das nationale Zentrum für Kinderliteratur will mithilfe von Ausstellungen, interaktiven Räumen und einem magischen Entdeckergarten die Fantasie und Kreativität seiner jungen und junggebliebenen Besucher anregen. (www.peterpanmoatbrae.org)

Perfekt für einen Roadtrip: Die South West Coastal 300 ist eine 300 Meilen lange Route, auf der Besucher den idyllischen Süden Schottlands entdecken können. Die Region Dumfries und Galloway ist mit ihren tropisch anmutenden Gärten, steilen Klippen und verträumten Hafenorten bislang noch ein echter Geheimtipp. Unterwegs erwarten Besucher das höchstgelegene Dorf Schottlands, der einzige Dark Sky Park Großbritanniens und die atemberaubende Burgruine von Caerlaverock Castle.

