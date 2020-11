Urlaub abseits der Skipiste

Schneeunabhängig, für jedermann und vor allem nicht überlaufen: Wer sich fragt, wie ein alternativer Winterurlaub in der Heimat aussehen kann, der findet in Baiersbronn im Schwarzwald die Antwort.

Winterurlaub abseits der Skipiste und weit weg von Menschenmassen steht in diesem Jahr hoch im Kurs. Winterwandern kann jeder. Es erfordert weder besondere Ausrüstung noch körperliche Fertigkeiten und stellt damit eine wunderschön sanfte alternative Winteraktivität dar. So klingt Winterurlaub für alle – vielleicht auch diejenigen, die normalerweise lieber in die Sonne verschwinden.

Rund um Baiersbronn warten 29 Winterwander- und Schneeschuhtouren, die auch ohne Schnee begehbar sind. In der Region im Nordschwarzwald kommen Besucher so in den Genuss eines Winterurlaubes, ohne sich alpinen Gefahren aussetzen zu müssen. Perfekt also für absolute Neueinsteiger und Familien. Wie es sich für die Genussregion im Nordschwarzwald gehört, bieten unterwegs selbst die urigen Wanderhütten kulinarische Spezialitäten auf Topniveau. Diese fünf Touren mit gemütlicher Einkehr garantieren einen naturnahen, menschenfernen Winterurlaub:

Eine Schneeschuhtour für Einsteiger führt ins Buhlbachtal. Rund zwei Stunden Wintervergnügen auf Schneeschuhen bietet diese einsteigerfreundliche Tour. Von der Glashütte in Baiersbronn-Buhlbach führt der Weg entlang der Langlaufloipe und durch verschneite Waldwege zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf Obertal. Über den „Hänger“ führt die Tour die Schneeschuhwanderer zurück.

Rund um den Rinkenkopf führt eine Winterwanderung zur vom Hotel Bareiss betriebenen Wanderhütte Sattelei. Bereits von Beginn an bietet sich Wanderern entlang des Weges ein weitschweifender Ausblick über das Murgtal. Angekommen auf der Sattelei, warten traditionell schwäbische Köstlichkeiten auf die hungrigen Wanderer. Zurück führt der Weg auf der anderen Seite des Rinkenbergs entlang – mit Blick auf Mitteltal und Baiersbronn. Ein Abstecher zum Rinkenturm bietet dabei eine Rundumsicht auf die umliegenden Täler.

Die Schneeschuhe angeschnallt und los in Richtung höchstem Gipfel im Nordschwarzwald: der Hornisgrinde. In rund drei Stunden führt der Rundweg vom Seibelseckle an der Schwarzwaldhochstraße auf die Hornisgrinde und über den Mummelsee zurück.

