Urlaub bei Ureinwohnern

Eigentlich sollte das Shuttle um 5 Uhr morgens in Panama City starten, doch es ist panamaisch-pünktlich – um sechs geht’s los. Im Wagen kursieren Gerüchte über magere Mahlzeiten, mangelnde Hygiene und miesepetrige Inselbewohner. Erst auf der Serpentinenstraße durch den Dschungel, die dem klapprigen Jeep bei Steigungen von 70 Prozent fast den Rest gibt, kehrt Ruhe ein. Glücklich ist, wer noch kein Frühstück hatte.

Plötzlich versperrt eine Schranke den Weg. Grenz- und Passkontrolle. Hier beginnt das autonome Gebiet, die Comarca Guna Yala. Am Grenzposten klebt eine Flagge mit Swastika. Dabei sind die Kuna keine NS-Anhänger: Das Hakenkreuz stellt den Oktopus dar, der nach Kuna-Ansicht die Welt erschuf. Mittlerweile ist diese von 1925 bis 2010 gebräuchliche Nationalflagge von einer mit zwei gekreuzten Armen, Pfeil und Bogen abgelöst worden. Die neue Fahne symbolisiert die Dule-Revolution von 1925.

Damals versuchte die Zentralregierung Panamas, die Kuna zu unterwerfen. Die toughen Indios gewannen die blutigen Kämpfe aber und sicherten sich Jahre später das Gebiet endgültig.

Je ferner der Hafen, umso schöner die Eilande

Wer per Internet oder in Panama City einen Ausflug zu den Inseln bucht, weiß bei der Ankunft in Carti an der Karibikküste nicht, auf welcher Insel er landen wird. Das machen die Kuna unter sich aus: Besucher werden fair auf alle Inseln mit touristischer Infrastruktur verteilt. Der etwa 50-jährige Kuna Eulogio verfrachtet alle auf ein Boot. „Wir fahren zur Isla Diablo.“ Endlich ein Name. Die Teufelsinsel.

Sind zunächst nur winzige, mit Wellblechhütten und Müll überladene Landflecken in Sicht, werden die Inseln umso weißsandiger und palmenreicher, je weiter der Hafen in die Ferne rückt. Von den 365 Eilanden sollen nur 57 von etwa 25 000 Kuna bewohnt sein. „Bienvenidos auf eurer Insel!“, begrüßt ein Kuna mit breiten Schultern, schrägen Zähnen und freundlichem Lächeln die Neuankömmlinge. Es gibt Mehrbetthütten und Strandhütten für Pärchen oder Familien, bestehend aus Sandboden, Betten und schützenden Mückennetzen.

Nach einem üppigen Frühstück grinst Eulogio. „Wir machen eine super Tour!“ Es geht zur Isla Perro Chico, der Kleine-Hund-Insel. Kleine Hunde gibt es nicht, aber Palmen, an denen Männer flink hinauflaufen, um Kokosnüsse zu ernten. Vor der Insel liegt in etwa vier Meter Tiefe ein Schiffswrack, um das sich so viele Geschichten wie Korallen ranken. Schnorcheln reicht für einen Blick auf das rostige Skelett, Heimat von Rochen, Kaiser- und anderen Rifffischen.

Zurück auf Isla Diablo gibt es Fisch mit Kokosreis, Kartoffeln und Salat, danach ist die Inselerkundung dran und nach zwei Minuten erledigt. Und dann tut man das, was man auf so einer Insel eben tut: nichts. Alternativ ist ein Sprung ins Wasser zu den Pelikanen angesagt oder Plaudern mit den Kuna - die ihre Hängematten-Affinität mit Urlaubern teilen. Die Frauen tragen selbst genähte Molas – blumenreiche Blusen und Röcke sowie mit Bändern umwickelte Unterarme und Unterschenkel, dazu goldene Nasen- und Ohrringe. Doch nicht alle Kuna sprechen gut Spanisch.

Eine große Gefahr bergen die Inseln allerdings: Kokosnüsse. Deshalb scheuchen die Kuna naive Sonnenbadende öfter mal von Palmen weg. Beim Abendessen um 19 Uhr sitzen alle zusammen an langen Tischen – dazu verdammt, miteinander zu sprechen, denn Handyempfang und Wi-Fi existieren nicht. Zu den leisen Klängen von Bryan Adams und anderen westlichen Kuschelrockern kommt der Fang des Nachmittags auf die Teller – ein riesiger Hummer pro Kopf. Und so tauschen sich plötzlich Menschen aus, die daheim niemals zusammen Hummer essen würden.

Eulogio kommt jeden Morgen –Zeit für Insel-Erkundungen. Isla Chichime, eine der größeren Inseln, ist das, was Urlaubsbroschüren ziert. Echt weiße Sandstrände, Seesterne im türkis schimmernden Meer und Palmenwälder. Mit dem Geschmack nach Meer auf der Zunge und Sonne satt möchte man gar nicht mehr weg. Muss man auch nicht, denn gerade allein reisende Frauen haben gute Chancen, einen Kuna-Heiratsantrag zu bekommen und bei einem „Ja“ Teil einer von 23 inselbesitzenden Familien zu werden. „Früher suchten die Großeltern die Partner ihrer Enkel aus, jetzt dürfen wir das selbst“, erzählt der junge Daniel. Er selbst habe neun Geschwister, seine Familie wohne auf einer Insel vor Carti. „Dort haben wir Ärzte, die natürliche Heilmittel nutzen. Wir sind sehr stolz. Das Rot in unserer Flagge steht für unser Blut.“ Schon nach zwei Tagen auf den Inseln zeigt der digitale Detox Wirkung. Beim Meeresrauschen fehlt kein Klingeln und Piepen, Schlaf wird nachgeholt, der dicke Roman endlich gelesen. Natürlich hat das Paradies kleine Schönheitsfehler. Ein paar Kakerlaken, Hütten, in die es beim nächtlichen Gewitter mal tropft, und nicht Tüv-geprüfte Toilettenhäuser. Doch genauso, wie man sich selbst dank fehlender Spiegel nicht mehr sieht, sieht man auch über diese Makel hinweg. Spätestens, wenn der nächste fangfrische Fisch vor der Postkartenkulisse auf dem Teller dampft. Das einzige Problem, von den Kokosnüssen mal abgesehen, besteht darin, den An-Schalter danach wieder zu drücken und sich mit Klamotten, Schuhen, Telefonen und Wi-Fi herumzuschlagen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018