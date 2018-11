Urlaub mit dem großen Sohn

Morgendämmerung. Noch im Halbschlaf sickert der Mutter ein Brummeln ins Ohr. Bohrt da jemand in der Wand? Die Augen öffnen sich. Huch! Breite Schultern und ein wuscheliger Schopf, direkt vor ihrer Nase. Schlagartig ist sie wach. Dann die Erkenntnis: Es ist ja bloß der Sohn. Er schnarcht! Dabei war er doch „kürzlich“ noch niedlich und klein. Wann war das zuletzt, so mit ihm in einem Bett zu schlafen? Wehmut wird erstickt von ungehaltenem Grunzen. „Schon aufstehen?“, tönt es aus den Kissen. Zum Glück hellt das üppige Hotel-Frühstück die Stimmung auf.

„Ich würde lieber zu Hause bleiben“, hatte Simon zuvor auf die Idee geantwortet, in den Ferien gemeinsam Dresden zu erkunden. Das gerühmte „Elbflorenz“ reizte die Mutter – wie der Wunsch, noch einmal mit „Kind“ zu reisen. Das aber hatte eigene Pläne. Mit Freunden treffen, durch die Tage gammeln. Es brauchte Köder: Versprochen wurden ein Besuch im Militärhistorischen Museum, eine Schiffstour auf der Elbe. Wirkte verlockend. Mal nobel essen gehen auch, um die schlichten Kochkünste daheim zu kompensieren. Die Sache war geritzt. Aber nur unter einer Bedingung: „Kein Shopping, Mama!“

Strahlende Herbstsonne lockt zum Flanieren durch die Altstadt. In der Augustusstraße prangt das größte Keramikbild der Welt am Stallhof. Sachsens Herrscher über 900 Jahre, gemalt auf fast 1000 Quadratmeter Meißner Porzellan. Dann einen Blick in die Frauenkirche werfen, gepriesen als schönster Steinkuppelbau nördlich der Alpen. Noch faszinierender ist ein Schaufenster gegenüber. „Camondas Schokoladen Kontor“ steht unschuldig darüber. Limoncello-Pralinen, Earl-Grey-Trüffeln, weißes Nugat. Die Mutter ist schon durch die Tür, da zieht der Sohn sie zurück. „Kein Shopping, Mama!“ Man verkneift sich doch schon den Werksverkauf der kultigen Kosmetikmarke Dresdner Essenz! Aber Schokolade? Fügung ist angesagt.

Gemeinsam ins Nachtleben? Absurd!

Wer mit Kind reist, muss Kompromisse machen. Per Straßenbahn geht’s zum Militärhistorischen Museum. Eine Überraschung. Keine langweilige Waffenschau, sondern originelle Themen, anschaulich behandelt. Etwa, wie das Militär Mode beeinflusst hat, und dass Tiere von Delfinen bis zu Elefanten zum Einsatz kamen. Nachdenklich stimmt die Ausstellung zum Zweiten Weltkrieg. Der Opa war auch erst 17, als er an die Front musste.

Zurück im Hotel möchte die Mutter ins Spa. Wie wär’s mit einer Paarmassage? „Paar-was?“ entfährt es dem Sohn. Kein Romantik-Ritual! Nur eine wohltuende Aromaöl-Behandlung zu zweit. Danach döst man im 600 Jahre alten Gewölbe des Ruheraumes. Simon murmelt wohlig: „War ja doch ganz schön.“

Das Kastenmeiers im Kurländer Palais, einst Schauplatz rauschender Adelsfeste, bietet das richtige Ambiente fürs feine Dinner. Anders als viele Teenager mag Simon Fisch, und den gibt es in Variationen wie Jakobsmuschel-Dim-Sum oder Seeteufel mit Trüffelpommes. Es wird angestoßen. Die Mutter mit Mineralwasser, der Sohn mit Wein. Trank er kürzlich nicht noch Apfelschorle? Wieder die Erkenntnis: Das „Kind“ ist groß. Fern vom Alltag werden auch die Gespräche erwachsener. Simon weiht seine Mutter ein in Pläne und Gedanken. Zu Hause ergibt sich das so nicht. Beim Dessert wird überlegt, wie der Tag zu beschließen ist. Ein Besuch im Club, was früher Disco hieß? Zur Motto-Party ins „Blue Dresden“? „Ach, Mama!“ Allein die Idee, gemeinsam ins Nachtleben zu ziehen, scheint absurd. „Kein überflüssiger Aktionismus.“ Erlebnissatt strebt man ins Bett.

Warum wird Dresden auch „Elbflorenz“ genannt? Das wird klar, als am nächsten Morgen an der Brühlschen Terrasse zur Elbkreuzfahrt abgelegt wird. Was für ein Panorama! Die Kuppeldächer von Frauenkirche und Kunstakademie, Palais Brühl, Augustusbrücke, davor der breite Strom, silbrig glitzernd. Die Schlösser am Elbhang ziehen vorüber, gerahmt von Weinbergen und Wäldern. Loschwitz, das traumhaft in die Hügel gebettete Villenviertel Dresdens. Die berühmte Brücke „Blaues Wunder“.

15 Kilometer schippert man bis Pillnitz. Die großartige Parkanlage des Schlosses ist das Ziel. Wo sonst in unseren Breiten kann man eine 200 Jahre alte Kamelie sehen, Granatapfel- und Feigenbäume, die sogar Früchte tragen? Amüsant ist die Vorstellung, nun wie einst Schlossherr August der Starke hier lustwandeln zu können. Mit dem letzten Schiff geht es schließlich zurück. Als die Silhouette Dresdens am Horizont auftaucht, entdeckt die Mutter doch ein Leuchten in den Augen des Sohnes. Alltag? Der ist ganz weit weg. Und dann ein noch wundervolles Kompliment, mit versonnenem Lächeln: „Mama, vielleicht verreise ich noch mal mit dir.“

