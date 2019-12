Verborgene Schätze

Bei Sturm der Windstärke elf, besser noch zwölf, schlägt Henrys Herz vor Freude höher. „Mein Traumwetter, Orkan, mehr als 100 Stundenkilometer, aus Nordost.“ Der sollte bestenfalls noch auf Südwest drehen und weitflächige Algenteppiche an den Strand spülen.

Bernsteinfischer wie Henry Engels lieben heftige Unwetter und sind genau dann, wenn man keinen Hund vor die Tür jagt, bereits nachts unterwegs, um knietief in der Brandung zu stehen, ausgerüstet mit Stirnlampe, Gummistiefeln, Wathosen und Keschern. Kälte spüren sie nicht, Adrenalin heizt derart auf, dass sie, getrieben wie Wahnsinnige, wie Süchtige, stundenlang umherstaksen, um die Wasseroberfläche abzufischen. Der Sturm hat den Meeresboden aufgewühlt, schleudert Bernsteinstücke an die Wasseroberfläche. Die verfangen sich in herumschwimmendem Algengestrüpp und werden im Intervall der Wellen mit Keschern herausgefischt. Die jeweilige Fuhre aus Seegras, Holz und Muscheln wird im Sand ausgekippt und akribisch durchsucht. Die ergiebigste und beliebteste Strecke ist der Weststrand von Hiddensee, beginnend hinterm Heimatmuseum von Kloster bis zum Ortsausgang von Vitte.

Henry schiebt mit der rechten Hand seine Brille die Nase hinauf, fährt sich mit der linken durch die dichten, grauen Haare. „Wenn Vater wüsste, dass ich von seinem Hobby leben kann!“, ruft er stolz. Der Alte, der in den 50er Jahren anfing, auf der Insel regelmäßig Bernstein zu sammeln, um daraus Schmuck herzustellen, hat nicht mehr erlebt, wie sein Jüngster in Kloster seine Bernsteinwerkstatt eröffnete. Dort funkeln Ohrringe, Ketten, Broschen, kleine Kunstwerke, mit alten Eichenstücken, Sanddorn und Ginster verziert. Was er hinten in seiner Werkstatt herstellt, wird vorn im Laden verkauft, von seiner Frau, die mit viel Charme und fundiertem Wissen seine Unikate anpreist.

In Kloster begann im vorigen Jahrhundert ein Bernstein-Revival. Eigentlich zufällig: Der Hafen wurde ausgebaut, durch das Ausbaggern und Aufwühlen des Meeresbodens tauchten plötzlich mehr Steine an der Meeresoberfläche auf. Die Alten erinnerten sich, dass Hiddensee früher auch Bernsteinland hieß, der vielen Funde wegen. Man weiß, dass im Jahr 1805 die Bewohner von Neuendorf zum Beispiel, ganz im Süden der Insel, Sammlern per Vertrag Erlaubnis erteilten, Bernstein am Strand zu suchen, und sie sich das gut bezahlen ließen. In jener Zeit war die Bernsteinfischerei einträglicher als der Fischfang.

Kloster präsentiert in seinem Heimatmuseum seit der Renovierung stolz die Geschichte des Bernsteins von Hiddensee samt spektakulärer Funde. Vater Engels sei Dank, der anfing, neben seinem Job als Hausmeister der seltenen „Fischerei“ nachzugehen.

In Vitte, einem Nachbarort von Kloster, wohnt Henrys ältester Bruder Ingolf, der wie Henry Bernstein fischt und Schmuck und Skulpturen herstellt. Die Brüder Henry (52) und Ingolf (14 Jahre älter) sind zwei von zehn Geschwistern, die von Vater Engels als Kinder zum Bernsteinfischen mitgenommen wurden – doch nur die beiden Jungs haben die Leidenschaft des Alten geerbt. „Es macht immer noch Spaß“, sagt Ingo, der kauzige Typ mit dem vom Wetter gegerbten, faltigen Gesicht, die Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Mehr als 200 Kilo fossiles Harz hat er in seinem Leben aus der Ostsee geholt. Er will mehr.

Denn in der Ostsee, einst ein riesiger Wald, lagern unzählige der kostbaren Steine. Es handelt sich um Baumharz, das vor 40 bis 60 Millionen Jahren aus den Wunden von Kiefern und anderen Nadelhölzern ausgetreten und an der Luft ausgehärtet ist. Gewaltige Mengen davon sanken durch Wasser, Eis und Brandung in tiefe Sedimentschichten hinab, wo sie von Sand, Staub und neu gebildeten Gesteinsschichten zugeschüttet wurden und schließlich durch Luftabschluss und Druck zu Bernstein wurden. Der Name kommt ursprünglich von Brennstein, Fischer benutzten Bernstein früher als Kohlenanzünder.

Auch wenn bernsteinfarben als Farbton in die deutsche Sprache eingegangen ist, gibt es von Gelb, Rot bis Braun viele Nuancen, die zumeist von der Anzahl der eingeschlossenen, mikroskopisch kleinen Luftbläschen abhängen. Bernstein mit großen Bläschenmengen und starker Trübung erscheint milchig weiß bis hellgelb, Stücke mit einer geringen Anzahl von Luftbläschen sind fast durchsichtig. Der baltische Bernstein, den man auf Hiddensee findet, ist meist dunkelgelb und orange. Irgendwie passt das auch zur Farbe der Insel, auf der im Frühling der Ginster grellgelb blüht und im Herbst die reifen Sanddornbeeren in sattem Orange leuchten.

Wer einen Bernstein findet und sich nicht sicher ist, ob es eine Glaskrume ist, kommt zu Ingolf: Wie kann ich herausfinden, ob er echt ist oder nicht? Am besten legt man den Stein auf den Boden eines Glases mit Süßwasser und löst drei Teelöffel Salz darin auf. Wenn es Bernstein ist, steigt er empor, getragen vom Salzgehalt des Wassers. Ingolf Engels seufzt: „Ach, hätte die Ostsee einen Salzgehalt von 40 Prozent, würde alles oben schwimmen und ich wäre Millionär. Aber leider sind es nur 0,7 Prozent.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019