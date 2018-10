Verliebt in Madrid

Die Braut weiß genau, wo sie sich platzieren muss. Am Rande des Wasserbeckens, die Tempelarkaden im Hintergrund, neben denen dramatisch die Sonne über dem Pinienwald Casa de Campo versinkt. Überall flanieren verliebte Paare, alte und junge. In manchen Städten sind es Brücken, an deren Geländer symbolisch Schlösser verkettet werden. In Madrid ist es eine altägyptische Tempelanlage aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, nur einen Katzensprung vom Königspalast entfernt, die ewige Liebe versinnbildlicht. Spanien half Ägypten mit einer großzügigen Spende beim Bau des Assuan-Staudamms. Im Gegenzug schifften die Ägypter den Tempel von Debod, der den Wassermassen weichen musste, über den Nil und das Mittelmeer in die spanische Hauptstadt – Stein für Stein.

Prachtvolles Madrid, Sitz des Königshofs seit 1561, Metropole der Paläste, Plätze und Parks. Lange war sie eine etwas steife Señora, doch längst hat sie ihre Flamenco-Rüschen hochgerafft, ist lockerer geworden. Wem Barcelona zu voll ist und Paris zu teuer, der findet in Madrid – nach London und Berlin drittgrößte Stadt Europas – eine gute Alternative für einen Städtetrip zu zweit.

Zur ersten Orientierung geht’s auf die Dachterrasse des traditionsreichen Kulturtreffs Circulo de Bellas Artes. Auch im Herbst und Winter sieht man hier unter Heizstrahlern Pärchen kuscheln. Die Kinostraße Gran Vía zu Füßen, bekommt man einen Eindruck von der Größe, aber auch von der Vielfältigkeit der Stadt, in der allein 17 Michelin-Köche brutzeln. Madrid ist verliebt in gute Küche.

Neuester Sterne-Zugang: Aurelio Morales, der Mann für ein perfektes Dinner. In seinem puristischen Cebo-Restaurant im Zentrum bietet der 35-jährige Katalane für 80 Euro das Original-Zehn-Gänge-Menü, das ihm 2018 den ersten Michelin-Stern bescherte, ein Mix aus Molekular- und Mittelmeer-Küche. Auf Luxus-Öko aus eigenem Anbau setzt dagegen das neue Restaurant Huerta de Carabaña, ein beliebter Zwischenstopp beim Einkauf im vornehmen Salamanca-Viertel.

In Stadtteil-Märkten wie dem populären Mercado San Miguel drängen sich zwischen frischem Gemüse und Fisch Dutzende von Ess-Ständen – eine wunderbare Anlaufstelle für den ersten Urlaubstag. Schwer angesagt ist Wermut vom Fass für 2,50 Euro; Dauerbrenner una caña, ein kleines Bier für 1,50 Euro. Zivilisierte Preise, lockeres Publikum - auch das ein Plus: Madrid kennt kaum einen Unterschied zwischen lokalen und touristischen Gaststätten.

Auf Spurensuche im Romantik-Museum

Rendezvous im Museum? Drei der berühmtesten Museen der Welt stehen an einer Kunstmeile; der Eintritt ist zu bestimmten Zeiten gratis. Im Prado hängen die Alten Meister wie Goya, Rembrandt, Rubens seit einer Modernisierung vor puristischer Kulisse. Das Reina Sofia zeigt die modernen Klassiker, das Thyssen Bornemisza Museum herausragende Themenausstellungen, bis Januar 2019 Max Beckmann. Im November lockt ein großes Jazz-Festival Musikinteressierte.

Die (Liebes-)Beziehung zu Madrid beginnt für viele Besucher auf der Plaza Mayor, dem weltberühmten Renaissanceplatz, wo früher Stierkämpfe und bis 1790 Hinrichtungen stattfanden. Hier kann man seinen Kaffee in der Mittagssonne ganzjährig draußen genießen. Allerdings kann’s im Winter auch frösteln: Auf rund 650 Meter Höhe ist Madrid die höchstgelegene Hauptstadt Europas.

Wie in Berlin mischt sich auch in Madrid Prominenz gern unters Volk. Kult-Regisseur Pedro Almodóvar („Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“) bummelt im bunten Homo-Stadtteil Chueca. Die Stadtteile, im Spanischen barrios genannt, verändern sich ständig. Im mittelalterlichen La Latina südlich der Plaza Mayor drängen sich Tapas-Bars. Erfreut registrieren Besucher in Salamanca, dass das vornehme Shoppingviertel von der öden Tristesse deutscher Fußgängerzonen verschont geblieben ist.

„Sind wir eine romantische Stadt?“ Pilar Gimeno, Managerin im Tourismus-Amt, überlegt nicht lange und schickt Besucher nach Salesas, den aufstrebenden Boho-Stadtteil mit Lofts, Öko-Cafés und Modekreativen. Liebling vieler Madrilenen ist das verspielte Museo del Romanticismo, das in 26 Zimmern vom Salon bis zur Puppenstube ein gutbürgerliches Wohnhaus Anfang des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Ölgemälde von Jung-Königin Isabella II. im Schulterfreien hängen an den Wänden, das samtbezogene Plumpsklo des Vaters in einer Vitrine gibt eine Vorstellung davon, woher das sprichwörtliche „auf dem Thron sitzen“ stammt. Dem ältesten Sohn Isabellas zum Gedenken errichtete dessen Witwe einen Liebestempel am künstlich angelegten See im Retiro-Park – als Alfonso XII. mit nur 27 Jahren an Tuberkulose starb. In memoriam Alfonso rudern bis heute junge Pärchen auf dem See. Der 128 Hektar große Park mit seinem gläsernen Gewächspalast ist die grüne Lunge Madrids.

Showessen zum Abschied: Im Platea, einem der wohl ungewöhnlichsten Lokale Europas in einem früheren Kino in Salamanca, wird auf drei Etagen geschmaust. War Madrid mal langweilig?

