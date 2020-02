Versteckte Buchten

Luca Filigheddu hält nach Delfinen Ausschau, den Blick auf die korsische Küste gerichtet, ins möwendurchsegelte Blau. Der sardische Bootsführer ist am Morgen von der Nordküste Sardiniens aufgebrochen. Das Motorboot des 65-Jährigen aus Cannigione zieht einen weißen Streifen ins Aquamarin. In der Ferne verlieren sich in der glitzernden Straße von Bonifacio felsige Inselchen. Wie der knöcherne Panzer eines gigantischen Urkrokodils, das zwischen den Nationen dümpelt, ragen die Granithügel des Lavezzi-Archipels aus der Meeresstraße auf. Sie sind mit dem sardischen La-Maddalena-Nationalpark Teil eines länderübergreifenden Meeresschutzgebiets. „Wir verstehen uns hier wie drüben gut“, erklärt Filigheddu. „Der galluresische Dialekt ist auf beiden Seiten sehr ähnlich, unterscheidet sich aber stark von der sardischen Sprache.“ In der Tat verbindet kulturell und geschichtlich die Bewohner der Gallura im Norden Sardiniens mehr mit den Korsen als mit den Sarden.

Die Felseninselchen sind ein Nistplatz für Seevögel

Das lange, dünn besiedelte Nordsardinien wurde im 18. Jahrhundert nach einer Pestepidemie von Korsen besiedelt. Sarden oder Korsen? Jedenfalls in erster Linie nicht als Italiener oder gar als Franzosen verstehen sich die Galluresen, obwohl ihre Nationalflagge die italienische Trikolore und ihr Wappentier der gallische Hahn ist. Der Name Gallura, so erzählen sich ihre Bewohner wohl augenzwinkernd, stamme ursprünglich von den Gockeln, die man im nahen Korsika krähen hört.

Filigheddu lässt den Blick wieder in die Ferne schweifen. Das Meeresreservat Bouches de Bonifacio vor der Südküste Korsikas ist mit seinen Felseninselchen und versteckten Buchten ein wichtiger Nistplatz für Seevögel. Die erste Insel, die Filigheddu ansteuert, ist die flache Île Piana, direkt der Hauptinsel Korsika vorgelagert. Zwar fehlen ihr die spektakulären Granitfelsen der Nachbarinseln, das Meer vor ihrem feinen Sandstrand leuchtet jedoch in einem karibischen Smaragdgrün, so dass selbst Wasserscheue einem Schnorchelausflug nur schwer widerstehen können. Im ginklaren Meer umschwärmen Hunderte glitzernde Bandbrassen die Touristen. Direkt hinter der Île Piana liegt die Île Cavallo. „Die Insel der Milliardäre“, wie Filigheddu verrät, „dorthin kommt man nur mit Genehmigung oder dem Helikopter.“ In den Siebzigern war die Insel eine Anlaufstelle des Jetsets.

Filigheddus Bootsgesellschaft, allesamt Touristen vom italienischen Festland, scheint jedoch das Postkartenidyll der Île Piana als exklusive Badewanne zu genügen. „Wir kommen immer wieder nach Sardinien“, erzählt eine sonnengegerbte Signora aus Verona, „das Wasser ist eben nirgends so klar.“ Ihr ist wohl gar nicht aufgefallen, dass sie gerade dem korsischen Meer entstiegen ist. Auf der Nachbarinsel Île Lavazzo entdecken die Italiener noch eindrucksvollere Strandbuchten. Henry Moore hätte die gewaltigen Granitfelsen, die den wasserstoffblonden Sand einrahmen, nicht vollendeter in Bronze gießen können. Das Eiland kann es durchaus mit den berühmten Fototapeten-Stränden der Seychellen aufnehmen. Zwar fehlen hier die Kokospalmen, das Mittelmeer funkelt jedoch genauso türkis wie der Indische Ozean. „Ich war in Asien, Afrika und Südamerika“, erzählt Luca Filigheddu, „aber nirgendwo ist das Meer so schön wie hier.“ Weil es außer im Tourismus in der Gallura jedoch kaum Arbeitsplätze gibt, ziehen vor allem junge Galluresen immer häufiger weg. „Meine Kinder sprechen den Dialekt schon nicht mehr“, sagt Filigheddu. „Viele junge Leute zieht es ins Ausland, weil es hier nur im Sommer Arbeit gibt.“

Einer von denen, die geblieben sind, ist Jacopo Andelmi. Der 24-Jährige mit dem hippen Samurai-Haarknoten auf dem Hinterkopf bricht am darauffolgenden Morgen ebenfalls von der galluresischen Küste auf, um einer kleinen Gruppe Touristen den La-Maddalena-Nationalpark zu zeigen – die italienische Seite des Meeresschutzgebiets. „Aus meinem Grundschuljahrgang lebt inzwischen vielleicht die Hälfte im Ausland“, sagt er, „in Deutschland, England und Australien. Mich selbst hat es nie weggezogen.“

Andelmi steuert auch die Isola Spargi mit ihren funkelnden Sandbuchten an. „Diese hier heißt Cala Soraya, weil die persische Prinzessin hier so gern badete“, verrät der Bootsführer. Die berühmte Spiaggia Rosa, nur ein paar Segelminuten weiter auf der Isola Budelli, hat heute allerdings nur noch einen mit viel Fantasie erkennbaren rosafarbenen Schimmer. Ein Einzeller verhalf dem Strand einst zu seiner besonderen Farbgebung und seinen Ruhm. „Zu viele Touristen haben hier immer wieder Sand mitgenommen und beim Auswerfen ihrer Anker die Mikroorganismen zerstört“, klagt Andelmi. Heute ist der Strand daher weitgehend abgesperrt. 1793 wollte Napoleon die Inselgruppe für Frankreich erobern – und scheiterte. Das länderübergreifende Meeresschutzgebiet erfüllt nun seinen Traum – wenn auch anders, als vom Korsen erdacht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020