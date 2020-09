Versteinerte Schätze

Die Tür zur Urzeit öffnet Moritz mit dem Hammer. Der Elfjährige hat die Kalkplatte auf ihre Längsseite gestellt. Er setzt den dünnen Meißel an und beginnt ihn mit feinen Schlägen in die Kante zu treiben. Mit dem vierten Schlag schließlich spaltet er die Platte in zwei Teile, jede dünner als ein Taschenbuch. Und da ist es: Moritz’ erstes Fossil. Dunkel gefärbt und geformt wie ein Würstchen.

Mit dem Fund in der Hand und Stolz im Gesicht läuft der Junge zum Besitzer des Steinbruchs, Roland Pöschl. Ein kurzer Blick des Experten, ein verschmitztes Lächeln. Dann sagt Pöschl: „Gratuliere, du hast einen Koprolithen gefunden.“ Moritz blickt etwas verständnislos.

„Versteinerter Kot“, erklärt Pöschl und schiebt „vielleicht von einem Urzeit-Hai“ hinterher, als er merkt, dass Moritz etwas enttäuscht ist.

Eine Stunde später haben Moritz und sein Freund Elias einige Dutzend versteinerte Tintenfische gefunden, dazu Ammoniten und Fossilien von Fischflossen und Muscheln. Ein Plattenstapel von einem halben Meter Höhe liegt neben den beiden Hobby-Ausgräbern. „Wir hatten noch keinen, der gar nichts entdeckt hat“, erklärt Pöschl. „Bei mir gibt es sogar eine ‚Findegarantie‘, schließlich leben wir hier mitten im Jurassic Park.“

Im „Besuchersteinbruch Mühlheim“ hämmern, buddeln, kratzen, schürfen, spalten und wühlen jeden Tag Dutzende Hobby-Fossiliensucher nach versteinerten Zeugnissen der Urzeit. Das Gelände ist gerade mal so groß wie die Fläche eines Fußballplatzes. Ein sanft-gelbliches Trümmerfeld aus zerbrochenen Steinen, Kalkplattenstapeln und Grabelöchern.

Viele Familien sind mit ihren Kindern gekommen. Sie durchsuchen Steinhaufen oder fixieren den Boden und klopfen mit Werkzeugen auf verheißungsvoll aussehende Platten. Für Fossilienfans ist hier im bayerischen Altmühltal das gelobte Land. Der Landstrich ist einer der fundreichsten der Welt. Pöschls Steinbruch gilt als Filetstück. Vor 150 Millionen Jahren war die Gegend um das Altmühltal von Meer bedeckt. Es herrschte subtropisches Klima, das Wasser war 26 Grad warm. Seichte Abschnitte wechselten sich ab mit Korallenriffen, dazwischen Inseln und Lagunen. Eine große warme Badewanne mit mehr als 1000 Tier- und Pflanzenarten. Starben sie, lagerten sie sich in den Schlammschichten ab, wurden luftdicht eingeschlossen – und sind bis heute versteinert zu finden.

Das Fossiliengraben hat eine lange Tradition. Es ist wie Meditieren mit Hammer, Meißel, Schaufel und Schaber. Gleichförmiges Tun, gewürzt mit Spannung, gekrönt von Glücksgefühlen. Das Werkzeug mietet man für einen Euro beim Steinbruchbetreiber, dann geht es los. Selbst beim Wegräumen der Abraum-Kalkplatten entdeckt man Ammoniten, zumindest Dendriten. Die sehen aus wie Farne oder Eisblumen, die sich im Winter auf Fensterflächen bilden. Es sind aber keine Lebewesen, sondern mineralische Lösungen, die in den Kalk eingesickert sind. Besitzer Roland Pöschl ist ein braun gebrannter Mann mit blitzenden Augen. In Corona-Zeiten trägt er einen Mundschutz mit Sauriern drauf.

Vor zweieinhalb Jahren machte er selbst einen Sensationsfund. In seinem Steinbruch entdeckte er einen Urvogel – Alcmonavis poeschli. Er gilt nun als ältester jemals gefundener Vogel überhaupt. „Jeder Stein kann dein Leben verändern.“ Mit Stammgästen plaudert Pöschl gerne im Paläontologen-Deutsch. Fragen ihn ratlose Anfänger, was sie gefunden haben, zückt er die Lupe: „Ein Aptychus“, meint er dann, oder „Brachyphyllum“ oder „klar, ein Neochetoceras“. Früher sei auch öfter mal Altbundeskanzler Gerhard Schröder mit seiner Tochter da gewesen. „Nach spätestens einer halben Stunde saßen selbst die Bodyguards mit ihren Anzügen im Staub und buddelten.“

„Die Besucher dürfen alles mit nach Hause nehmen, was sie finden“, so Pöschl, „alles außer es hat Flügel oder Beine.“ Streitigkeiten gibt es kaum. Nur wer etwas entdeckt, das er nicht an einem Tag ausgraben kann, muss sich Gedanken machen, wie er die Fundstelle tarnt, damit kein anderer das halb ausgegrabene Fossil findet. Wer Platten und kleine Bruchstücke hübsch darüber verteilt, sollte sich jedoch die Stelle genau merken – bei Nachlässigen sollen sich so schon Dramen abgespielt haben.

