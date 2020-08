Viele Momente des Genusses

Milde Temperaturen, sonnige Stunden, liebliche Landschaften: Der Herbst in Konstanz und am Westlichen Bodensee begeistert mit einem bunten Strauß an aromatischen Genussmomenten, entspannten Stunden sowie anregenden Aktivitäten in der Natur.

Wenn das Laub seinen raschelnden Teppich ausrollt, der Bodensee sich golden färbt und der Nebel die Weinberge in ein sanftes weißes Kleid hüllt, ist die größte Stadt der Vierländerregion der ideale Ausgangspunkt für stimmungsvolle Ausflüge auf das Wasser und in die Region. Denn hier im Süden verlängert der Sommer seine Saison.

Klare Luft, warmes Licht, Wind im Haar: Vom Konstanzer Hafen aus geht es mit der Weißen Flotte der Bodensee-Schifffahrt (BSB) gen herbstlich-goldenen Horizont. Wenn die kühle Brise im Gesicht zu wohliger Gänsehaut führt, begrüßt die Crew ihre Gäste an den Oktober- und Novembersamstagen im Schiffsrestaurant zu einem Heißgetränk und einem Stück Kuchen. Ergänzt werden die Entdeckertouren auf dem Wasser durch facettenreiche Stadtführungen an Land. Vom klassischen Rundgang über den Spaziergang durch die Altstadt mit dem Nachtwächter bis hin zur neuen Gruseltour nehmen die Stadtführungen mit auf lebendige Zeitreisen durch die größte Stadt der Vierländerregion Bodensee. Los geht’s mit dieser Aktion unter dem Motto „Goldener Herbst“ am 24. Oktober.

Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) schickt ihre Flotte an den Samstagen und Sonntagen vom 17. Oktober bis 8. November im Zweistundentakt auf Rundkurs. Ob beispielsweise in Radolfzell, Steckborn, Mannenbach, Gaienhofen oder auf der Insel Reichenau – rund um die Anlegestellen erwarten die Fahrgäste zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten im herbstlich-milden Klima der Bodenseeregion.

Genuss-Schiff mit Rum-Tasting

Einen exquisiten Eindruck davon, was der Westliche Bodensee zu bieten hat, gibt das Genuss-Schiff mit Rum-Tasting am 9. Oktober ab Konstanz. Genießer erfahren hier Wissenswertes über die Herstellung und über die unterschiedlichen Geschmacksprofile der verschiedenen Sorten Rum – von regional bis international. Unter dem Motto „So schmeckt die Region“ erleben Gäste ein edles 3-Gänge-Menü, das durch das atemberaubende Sonnenuntergangspanorama sowie musikalische Unterhaltung abgerundet wird.

In Konstanz bieten zahlreiche Cafés, Gaststätten und urige Weinstuben behagliche Anlaufstellen, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen – im Hafen mit See- und Alpenblick sowie in der Altstadt mit ihren romantischen Gässchen.

