Vier Großsegler werden erwartet

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Christine Mielsch und ihrem Team liegt auf der Organisation der freien Zeit der Kadetten. Das Thema ist gerade für die drei unter russischer Flagge fahrenden Kruzenshtern, Sedov und Mir wichtig. Sie dienen der russischen Handelsmarine als Segelschulschiffe und haben jeweils mehr als 100 junge Kadetten an Bord, davon bis zu zehn Prozent weibliche. Die Kadetten werden nach zum Teil wochenlangen Fahrten über die Weltmeere in Hamburg erstmals wieder festen Boden unter den Füßen haben. Ein sportliches Highlight für viele Kadetten ist das vom Landeskommando Hamburg der Bundeswehr organisierte Fußballturnier, an dem die Crews der auf dem Hafengeburtstag anwesenden Schiffe teilnehmen können. Am Samstag ist eine Begegnung zwischen Hamburger Jugendlichen, die Russisch als Muttersprache haben, und den Kadetten geplant.

In der Hansestadt setzen sich verschiedene russischsprachige Vereine für die Vermittlung von Kultur und Bildung sowie Integration ein und betreiben eigene Bildungseinrichtungen. Die Kadetten nehmen am Unterricht teil und im Gegenzug besuchen Hamburger Jugendliche die Kadetten an Bord ihrer Großsegler und lassen sich von ihnen etwas über das Leben und die Ausbildung an Bord erzählen.

Viele der schwimmenden Gäste bieten auch die Möglichkeit, bei den Paraden mitzufahren. Eine Übersicht und Tipps rund um das größte Hafenfest der Welt gibt es unter www.hamburg.de/hafengeburtstag. Die App zum Hafengeburtstag bietet Besuchern alle Informationen und ist kostenfrei über iTunes und Google Play verfügbar.

