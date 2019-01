Volltreffer

Ins Gleiten zu kommen, ist das erste Ziel der Langlaufnovizen. „Die Hände raus aus den Schlaufen und die Stöcke in der Mitte fassen. Dann mit weiten Armschwüngen und Schritten ins Gleiten kommen“, lautet die Ansage von Trainer Florian Baumgartner.

Die klassische Spur auf dem Übungsgelände mitten in Ruhpolding funktioniert wie eine Schiene, und solange man in der Spur fährt, scheint alles easy. Nun ein Doppelstockschub, nur aus den Armen heraus: „Locker in den Knien, aber nicht so tief hinunter, sonst geht es auf den Rücken“, rät der Coach.

Langlaufen zu lernen lohnt sich, denn die Bewegung ist harmonisch und die Winterlandschaft gleitend zu genießen ein schönes Ziel. Noch ist es ein Stückchen entfernt, aber am Horizont bereits sichtbar: Ab und zu geraten die Könner in der nahen Loipe ins Blickfeld. Das sieht sportlich aus und elegant.

Auf dem Übungshügel geht es mit kurzen, flotten Schritten („Dann greifen die Schuppen am besten“) bergauf. Doch hinunter heißt es, aus der Spur zu treten und im Pflug zu bremsen. Bei weniger steilen Abhängen reiche ein „halber Pflug“, erklärt Baumgartner. Man übt, die Spuren zu wechseln, sollten Schnellere vorbeiziehen wollen, und startet zur Abschlussrunde um den Platz.

„Viele wollen direkt Skaten lernen“, sagt Chef Klaus Schneller in seiner Langlaufhütte am Übungsplatz, „weil sie das im Fernsehen sehen und schick finden.“ Doch Skaten ist nochmals eine Herausforderung, zum Schlittschuhschritt mit den schmalen Skiern braucht es viel Kraft und Kondition. Klaus Schneller leitet die erste Langlaufschule Deutschlands, seit 45 Jahren haben sie hier Erfahrung. Die Ausrüstung hat sich enorm gewandelt mit der Zeit: Die Ski der Amateure sind kürzer und handlicher geworden, wachsen muss man sie nicht mehr. Die Schuhe scheinen viel bequemer und auch die Stöcke sind geschrumpft.

Im Skating-Schritt sind heute die meisten Langlaufprofis unterwegs - aber auch die Biathleten. Die drahtigen Athletinnen und Athleten kann man während der Live-Übertragungen beobachten. In Ruhpolding findet vom 15. bis zum 20. Januar wieder der Biathlon-Weltcup statt.

Wie schwer dieser Sport ist, können Hobby-Biathleten in der Chiemgau-Arena selbst testen, natürlich nur außerhalb des Weltcups. Nach einer Führung durch die kahlen Hallen mit Alois Reitter, Wettkampfleiter beim Weltcup („Hier läuft die Zeitnahme“, „Hier sitzen die 150 Journalisten“), darf man sich am Schießstand üben. Martina Seidl - zu ihrer aktiven Zeit hieß sie Martina Zellner und hat bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano Gold mit der Staffel geholt – nimmt sich die Zeit, die Gruppe zu unterrichten.

Zunächst übt man Liegendschießen unter erleichterten Bedingungen: Das Gewehr muss nicht selbst gehalten werden, sondern kann vorne auf einen Holzblock aufgesetzt werden. Nun ist nur noch das Zielen wichtig. Ein Auge zukneifen, über den Lauf schielen und in Richtung bringen. Das dauert eine gefühlte Ewigkeit. Doch hat man die Richtung einmal eingestellt, kann man im Grunde nur treffen: Die Scheiben sind doppelt so groß wie normal.

Spannen, zielen, schießen – vier von fünf finden ihr Ziel. Doch das Nachladen will nicht gelingen, die Hände sind so eiskalt wie Bauch und Beine. Praxis mit dem Luftgewehr auf dem Jahrmarkt wäre nicht schlecht. Die Munition hier ist jedoch echt. Drum wurden die Laien zunächst eindringlich ermahnt, sorgfältig mit den Waffen umzugehen.

Ausblicke zwischen bizarr verschneiten Tannen

Am nächsten Tag steht Erholung auf dem Programm. Die Einheimischen empfehlen eine Winterwanderung auf der Hemmersuppenalm bei Reit im Winkl: Der Panoramaweg sei gespurt und somit auch für Wanderer gut begehbar. Wer mag, könne die frisch gewonnenen Langlaufkenntnisse testen und die Loipen nutzen. Tatsächlich zeigt sich auf der Höhe ein Wintertraum: Die St.-Anna-Kapelle liegt bildschön am Weg, sie hat sogar geöffnet. Zwischen den bizarr verschneiten Tannen öffnen sich weite Ausblicke über die sanften Hügel. Die Sonne lässt den Schnee glitzern und die Eisplättchen, die wie Sternenstaub durch die Luft flirren, funkeln.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019