Vom Naturpark Frankenhöhe bis zur Romantischen Straße

Die Sehnsucht nach unbeschwerten Urlaubsreisen nimmt zu Beginn des neuen Jahres zu. Der Wunsch, die schwierige Pandemiezeit hinter sich zu lassen und sichere Urlaubserlebnisse zu genießen, lässt immer mehr Reisewillige nach Inlandszielen Ausschau halten. Sich darauf vorzubereiten und potenziellen Gästen umfangreiches und Reiselust weckendes Informationsmaterial an die Hand zu geben, gehört zu den Herausforderungen, denen sich derzeit Tourismusverantwortliche stellen. Denn auch in Zeiten, in denen nichts mit absoluter Garantie versehen werden kann, gilt es, aussagekräftige Broschüren aufzulegen, die neben ansprechender Aufmachung auch mit Informations- und Detailtiefe überzeugen.

Der Tourismusverband Romantisches Franken hat sein neues „Urlaubsmagazin 2021 – Vom Naturpark Frankenhöhe zur Romantischen Straße“ aufgelegt, das ab Mitte Dezember in allen Tourist Informationen, bedeutenden Sehenswürdigkeiten und bei vielen Leistungsträgern in der Region erhältlich ist. Das neue Urlaubsmagazin kann auch in der Geschäftsstelle des Tourismusverbandes Romantisches Franken in Colmberg angefordert werden und ist auf der Website unter www.romantischesfranken.de/pageflip/Urlaubsmagazin2021/ abrufbar.

Dabei gelingt der Spagat zwischen sachlicher Information, Reiselust weckender Aufmachung und einer Übersichtlichkeit, die es den Lesern einfach macht, ihre speziellen Bedürfnisse nutzergerecht aufbereitet vorzufinden. Die neue Ausgabe präsentiert die touristische Region Romantisches Franken in all ihren Facetten und bildet so eine wertvolle Planungshilfe für Gäste, die einen Aufenthalt in einer der schönsten Ecken Frankens beabsichtigen. Es bietet neben Porträts der Orte und historischen Städte auch ein umfassendes Bild an Gasthöfen, Hotels, Ferienwohnungen sowie Camping- und Wohnmobilstellplätzen. Ausgesuchte Tipps mit besonders attraktiven Zielen, Museen und Freizeiteinrichtungen für die ganze Familie runden den übersichtlich und modern gestalteten Band ab. Die Porträts historischer Städte im Romantischen Franken wie Rothenburg o. d. T., Dinkelsbühl oder Ansbach in Kombination mit attraktiven Festspielen und Freilandtheatern wie zum Beispiel die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen, die Klosterhofspiele in Langenzenn oder die Bachwoche in Ansbach präsentieren eine Region, die sich weit über ihre Grenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf als Kultur- und Genusserlebnis-Land erworben hat. Zahlreiche Schlösser und Gärten, zum Beispiel in Ansbach, Schillingsfürst und Bad Windsheim, setzen Glanzpunkte in der deutschen Städtebaukunst. Das Romantische Franken ist darüber hinaus eine Urlaubsregion für die ganze Familie.

Familienprogramm

Das neue Urlaubsmagazin bietet mit Vorschlägen von abwechslungsreichen Fahrradtouren über Badeausflüge bis zur spannenden Nachtwächterwanderung familiengerechten Freizeitspaß. Vom Limeseum im Römerpark Ruffenhofen bis zu Klettergärten, dem Playmobil FunPark und dem Falkenhof in Schillingsfürst ist hier alles vertreten, was die Herzen der Familien höher schlagen lässt. Ein weiterer Schwerpunkt des Magazins sind die 1600 Kilometer Radwegenetz im Romantischen Franken und die reizvollen Wandererlebnisse im Naturpark Frankenhöhe, die auch den Europäischen Wasserscheideweg beinhalten. Nicht zuletzt spielt die Gastlichkeit im Romantischen Franken eine große Rolle. Auch hierzu präsentiert das Magazin Schlemmerwochen in den Landgasthöfen, Fisch- und Wildtage, regionale Spezialitäten wie das Frankenhöhe-Lamm und edle Tropfen von Winzern und Braumeistern der Region. Selbst Jugendherbergen und Golfplätze haben hier ihren Platz.

Wer seine Reiseplanung thematisch ausrichtet, findet in einzelnen Kapiteln zum Radfahren im Romantischen Franken, Wandern, Reiten, Residenzen, Burgen & Schlösser, Kirchen, Naturerlebnisse, Gärten & Parks, Badespaß & Wellness, Camping, Freizeit- und Tierparks, Führungen, Region kulinarisch und ausführlichen Kapiteln zu Museen sowie Theater und Festspielen alle Tipps und Information.

