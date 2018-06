Von Kloster zu Kloster

Anzeige

Ein Bild, das sich einprägt: unzählige Dächer, die sich als rote Dreiecke an die grünen Hügel des Harzvorlands schmiegen, dazwischen die Türme der Klosterkirche St. Vitus, deren silbergraue Spitzen selbstbewusst gen Himmel weisen. Wer mehrere Stunden von Wernigerode hierhergelaufen ist, mag seine Füße spüren, nach einem Kaffee, einem kühlen Bier lechzen. Aber wenn in der Ferne das Kloster Drübeck auftaucht, schießen einem ganz andere Gedanken durch den Kopf: Mehr als 1000 Jahre haben die Gemäuer überdauert. Was war das für ein Glaube, der die Gegend im Mittelalter beseelt und solche Bauwerke hervorgebracht hat? Und was ist übrig geblieben?

Am Eingang angekommen, führt der Weg direkt zum Gärtnerhaus mit dem Klostercafé. Draußen eine freundliche Terrasse, die in eine Streuobstwiese übergeht. Kinder spielen in einer Sandkiste, Eltern sitzen auf der Bank - hier scheinen die Besucher gern zu verweilen. Links geht es zum Amtshaus und anderen Gebäuden, die sich um eine jahrhundertealte Linde scharen. Um 960 unter Otto I. gegründet, lebten im Kloster zunächst Benediktinernonnen, bis es im Bauernkrieg zerstört wurde. Ende des 17. Jahrhunderts wurde aus den wiederhergestellten Bauten ein Damenstift. Heute werden sie vom Evangelischen Zentrum als Bildungsstätte genutzt, stehen aber auch Übernachtungsgästen offen.

Nein, das ist nicht einfach nur ein Stück alte Bausubstanz an der Straße der Romanik. Von ihr geht auch eine unaufdringliche Besinnlichkeit aus. Nicht nur in der schlichten romanischen Kirche, wo zwanglose Andachten stattfinden. Auch in den Gärten der Äbtissin und der Stiftsfrauen, von denen jede ihren eigenen, heimlichen Rückzugsort hatte.