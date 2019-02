Abends um sechs, wenn die Dämmerung hereinbricht und die Lichter an den Glitzerfassaden und Hochhäusern aufblitzen, schwillt der Strom der knatternden, hupenden Mopeds in der Rushhour zu einer brausenden Flut an. Für Fußgänger ist es dann schwierig, über die Straße zu kommen. Ampeln gibt es nur wenige, doch mit ein bisschen Übung gelingt es Touristen schnell, sich zwischen den Hondas durchzuschlängeln.

Ho-Chi-Minh-Stadt, das ehemalige Saigon, mit dessen Fall 1975 der Vietnamkrieg zu Ende ging, ist heute eine brodelnde, boomende Zwölf-Millionen-Metropole. Seit sich das kommunistische Regime 1986 der Marktwirtschaft öffnete, ist der Wandel von Marx zu Money in vollem Gange. Wer zum 49. Stock des neuen Bitexco Financial Tower hinauffährt, hat von der Besucher-Plattform einen faszinierenden Rundumblick über Vietnams größte Stadt, die von ihren Bewohnern längst wieder Saigon genannt wird. Tief unten erstreckt sich das gigantische Häusermeer in einem zügellos zusammengewürfelten Stil. Da ragen Hochhäuser inmitten alter Siedlungen in den Himmel, zwischen niedrigen und mehrstöckigen Gebäuden scheinbar planlos verstreut, während darunter die goldene Kuppel eines Heiligtums aufblitzt.

„Die meisten Hochhäuser sind in den letzten sieben Jahren entstanden“, sagt der deutsche Architekt Axel Korn bei einem Gang durch die Innenstadt, dem District 1. Er lebt seit 18 Jahren in der Boomtown und baut vor allem für asiatische Auftraggeber. „Ich arbeite nicht für den Staat“, sagt er, „weil er so korrupt ist. Es geht an einer breiten Fußgängerzone entlang. Sie ist menschenleer und endet am Saigon-Fluss. „Hier könnten sich Tausende versammeln“, sagt Korn.

Doch das Alte ist noch nicht ganz verschwunden. In die engen Gassen des traditionellen Blumenmarktes Ho Thi Ky jenseits des Bitexco-Turms passt kein Auto hinein. Hier wohnen noch drei Generationen unter einem Dach. Das Leben findet wie eh und je vor der Haustür statt, es wird gekocht, gegessen, geschwatzt. Außer prachtvollen Blumengestecken werden Reisgerichte, Gemüse und Trockenfisch verkauft. Weit offen ist die Tür eines altmodischen Friseursalons. Zum Sortiment des Marktes gehören auch Käfige mit zwitschernden Vögeln und Drahtgestelle mit Kampfhähnen. Touristen sehen die Bewohner hier so selten, dass sie verlegen kichern.

Zwischen den Fischen schwimmt Plastik

Kaum bekannt ist auch Saigons ländliche Seite, das dörfliche Binh Quoi auf einer Halbinsel. Mit dem Rad geht es an blühenden Lotusteichen, Weiden mit grasenden Kühen und einem buddhistischen Tempel vorbei. Später verengt sich der Pfad bis zur Anlegestelle der Fähre, wo man mit unzähligen Mopedfahrern auf die andere Seite des Flusses schippert. Dort ist die Haltestelle eines Wasser-Taxis: ein komfortables zweistöckiges Schiff, das seit September 2017 bis in Saigons Innenstadt fährt. Als nach einer halben Stunde die Skyline der City in Sicht kommt, ist der Blick aus der Flussperspektive sensationell.

Für Saigon-Besucher gehört ein Abstecher ins Mekong-Delta fast immer dazu. Die Fahrt auf der neuen vierspurigen Autobahn dauert 90 Minuten. Sie zerschneidet die großen Reisfelder, auf denen die Bauern seit jeher ihre Toten in tempelartigen Grabbauten bestatten. Abseits der Hauptstrecke des Deltas, nahe dem Ort Ben Tre, stehen schon die E-Bikes bereit, um radelnd auf Dschungelpfaden in das Labyrinth aus Flussarmen, Brücken und kaum sichtbaren Siedlungen einzutauchen. Es ist Regenzeit, die Wege sind von Pfützen übersät. Bei einer Teepause im Garten der Familie Quang dürfen die Gäste Früchte probieren: Mangustin, Pamelo, Kokosnüsse.

Weiter geht es auf einem beidseitig von einem Kanal gesäumten Pfad, inmitten einer Sinfonie aus tropischem Grün. Hinter einer Holzbrücke zerteilen zwei junge Frauen auf einem großen Tisch gerade Fleischstücke. „Das ist der lokale Metzger“, erklärt Reiseführer Do Truong. „Die Produkte werden frisch vom Markt geholt und dann weiter an Restaurants und Garküchen verkauft.“ Die Radtour endet vor einem prachtvollen Tempel.

Unterhalb des Tempels fließt ruhig und breit der Mekong. Dort geht es an Bord eines Holzschiffes im traditionell indochinesischen Stil. Später schippern die Gäste per Beiboot in ein abgeschiedenes Dorf. Von Palmen umstanden leuchten grüne Feuchtwiesen. Scheu schauen die Kinder in den Bauernhäusern auf die Fremden. In einem Hof überrascht ein Schwein. Gänse, Hühner und Enten laufen frei herum. Eine ältere Frau zerhackt Farne zu Feuerholz und plaudert mit den Besuchern. Do Truong übersetzt.

Unzählige Nebenflüsse und Kanäle verbinden die acht großen Mündungsarme des Mekong, bevor sie ins Südchinesische Meer fließen. Schon vor Sonnenaufgang schippern Hausboote und Kutter, den Bauch voller Früchte, Zuckerrohr und Pflanzen, zum Schwimmenden Markt von Cai Rang, dem größten Umschlagplatz für die Produkte der Region. Mittendrin frühmorgens auf dem Fluss das geschäftige Treiben zu beobachten und anschießend durch Can Tho, die Hauptstadt des Mekong-Deltas zu bummeln, ist ein tolles Erlebnis. Dann ist es Zeit, nach Saigon zurückzukehren. Im wuseligen Touristenviertel lädt Yen-Linh Tran in ihr Restaurant Royal Saigon zu einem Abschiedsessen. Die 38-Jährige ist 1980 im Bauch ihrer Mutter mit den Boatpeople nach Deutschland geflüchtet und lebt seit zehn Jahren wieder hier. Ein Aquarium schmückt die Wand. Zwischen den Fischen schwimmt eine Plastikflasche. „Ich will meinen Gästen bewusst machen, was Plastikmüll in unseren Gewässern anrichtet“, sagt Yen-Linh.

