Von wegen Kohlenpott

Der Ruhrgebietsmetropole Essen haftet immer noch ein Schmuddelimage an, zäh wie Kohlenstaub – obwohl ihre Zechen schon lang geschlossen sind. So hat sich auch mancher verwundert die Augen gerieben, als Essen im Jahr 2017 Grüne Hauptstadt Europas wurde. Wer das für einen Witz hält, muss jetzt vielleicht sogar keuchend Abbitte leisten: auf einem Wanderweg, dem Baldeneysteig, der ihn mit 27 offiziellen Kilometern (es sind sogar etwas mehr) und mindestens 600 Höhenmetern schon mal einen ganzen Tag im Grünen beschäftigt.

Der Steig ist eine große Runde um den Baldeneysee. Ein klassisches Ausflugsziel, das von der Schifffahrt über Ausflugslokale bis zum Strandbad jede Menge bietet. Der Baldeneysee ist ein Stück aufgestaute Ruhr, 1931 bis 1933 gebaut, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. Wenn man den Baldeneysteig an der Staumauer beginnt, mit dem beiderseitigen Blick auf die Weite des Sees und das enge Ruhrtal, ist man allerdings kurz danach schnell weg vom Wasser und noch weiter weg von jeglicher Industrie.

Es geht lange durch dichte Laubwälder mit alten, hohen Bäumen, und es geht bergauf. Ja, die Ruhr hat sich ordentlich in die Tiefe gefräst und eine ziemlich hügelige Angelegenheit geschaffen. Für die nächste Stunde jedenfalls versinken alle Dreck-Klischees im üppigen Grün.

Der Weg umrundet ein Wildgehege und schlägt dann einen großen Umweg-Bogen landeinwärts. Denn in bester Höhenlage liegt ein gewaltiger, abgezäunter Privatbesitz: der Park um die Villa Hügel, jenem pompösen, etwas kalt wirkenden Prachtbau, den sich der Großindustrielle Alfred Krupp, dem halb Essen gehörte, hinstellte.

Vom Zaun aus sieht man gut zum Hauptbau hinüber, besichtigen geht auch – empfiehlt sich aber an einem Extra-Tag. So ein Schloss braucht viel Personal. Bis zu 600 Diener und Angestellte – und etliche wurden gleich in der Siedlung Brandenbusch neben dem Park angesiedelt. Fachwerkhäuser im Cottage-Stil, zu denen sich noch einige spätere Einfamilienhäuser gesellt haben – mittlerweile begehrte Wohnlage. Die Siedlung ist ein schönes Beispiel für die Gentrifizierung des Essener Südens, der längst zu den teuersten Gegenden Deutschlands gehört.

Mit der Zecheneisenbahn über den See

Der Baldeneysteig folgt jetzt den liebsten Pfaden der Ruhris, wie die Leute sich hier kurz nennen: Panoramawegen hoch über dem See mit Aussichtspunkten wie der Korteklippe und Ausflugslokalen mit Namen wie „Schwarze Lene“, die zur Sozialisation eines jeden Ruhrgebietskindes, gerade wenn es mehr im Norden und im wirklichen Dreck aufgewachsen ist, gehörten. Auch das hat sich gewandelt: Das sind alles sehr schicke Locations geworden mit einer Speisekarte weg vom klassischen Eis-und-Sprudel-Gedeck. Wie höherklassig die ganze Ecke geworden ist, sieht man auch, wenn der Steig einige Kilometer direkt am Seeufer entlangführt. Einst war hier Kohlerevier. Aber jetzt passiert man Uferclubs – Eintritt nur für Mitglieder gestattet. Aber nach wie vor hocken auch die Angler am Ufer, flitzen Radler und Inliner auf der Uferpromenade.

Mit ordentlich Kilometern in den Beinen wechselt man über die Brücke der ehemaligen Zecheneisenbahn auf die andere Seeseite. Auch hier schlägt der Steig einen weiten Haken ins Hinterland des Sees: in ein fast schon bergiges Bauernland mit Höfen tief versteckt in Seitentälern - weiter weg kann man sich von der Millionen-Metropole Ruhrgebiet nicht mehr fühlen.

Aber auch das ist Essen. Dann sind die Beine endgültig platt – und alle Kohlenpott-Klischees auch.

