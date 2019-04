Vorbild Athen

Mit wild aufgerissenen Mäulern und ausgebreiteten Flügeln sitzen sie auf den Brückenpfosten. Starren grimmig vor sich hin – die Drachen von Ljubljana. Ein junger Grieche soll einst, auf der Flucht vor König Aietes, dem er das Goldene Vlies geraubt hatte, übers Schwarze Meer und die Donau bis zur Quelle der Ljubljanica gekommen sein. An einem Moor machte er Rast. Ein Drache lebte dort. Jason, so der Name des Griechen, kämpfte – und tötete das Ungeheuer. Die Geburtsstunde von Ljubljana.

So erzählt man es sich in der slowenischen Hauptstadt. Der Drache wurde zum Symbol und prangt nicht nur auf dem Stadtwappen, auch die Drachenbrücke erinnert an diese Geschichte. Auch wenn heutzutage etwas anderes erzählt wird. „Man sagt: Wenn eine Jungfrau über die Brücke geht, wedelt der Drache mit dem Schwanz. Sie heißt deshalb auch Schwiegermutterbrücke“, sagt Reiseleiterin Andreja Knific mit einem Grinsen. Märchen erzählt man sich in ganz Slowenien gerne.

Dabei ist die Drachenbrücke ein handfester Beweis slowenischen Pioniergeistes. 1901 erbaut, war die Brücke eine der ersten und größten Stahlbetonbrücken Europas. Ein Meisterwerk im Jugendstil, erbaut vom kroatischen Architekten Jurij Zaninovic. Nicht umsonst gilt Ljubljana auch als Tor zum Balkan. Die Stadt zwischen Wien und Venedig, Alpen und Adria, ist groß wie eine Metropole und hat doch den Charme eines kleinen, gemütlichen Kiezes. Und hoch oben, über den Häuserdächern, thront die mittelalterliche Burg, die einst gegen die Belagerung durch die Türken errichtet wurde.

Alle waren sie da: Römer, Franzosen, Habsburger, Tito. Ljubljana ist geprägt von einer wechselvollen Geschichte. Die Ersten waren die Römer, die eine Siedlung anlegten: Emona. Drei Tore der alten Stadtmauern existieren noch, auf den Grundmauern des römischen Amphitheaters stehen Wohnhäuser. Brücken, Plätze, ganze Straßenzüge - alles scheint Geschichte zu atmen. Trotzdem: Die Stadt ist jung, jeder Fünfte der 280 000 Einwohner an der Uni eingeschrieben.

„Die Slowenen sehen sich nicht als Balkan-Land, sondern als ‚Herz von Europa‘“, erzählt Andreja bei Buchweizensuppe und Struckli, einem traditionellen Strudelgericht. Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda. Autofreie Innenstadt, kostenloses Fahrrad-Sharing. Und für ältere Menschen gibt es kostenlose Elektroshuttles. Bis 2020 sollen Fahrräder, Fußgänger und öffentlicher Nahverkehr ein Drittel des Verkehrsaufkommens ausmachen. Noch dazu rühmt sich die Stadt, kein Bewohner wohne weiter als 300 Meter von einer Grünanlage entfernt. Kein Wunder also, dass die Stadt schon „Grüne Hauptstadt Europas“ war.

Von der Drachenbrücke aus geht es durch kleine Gassen, die an historische Filmkulissen erinnern, zum Marktplatz. Händler bieten frisches Obst und Gemüse, slowenischen Schinken und Blumen feil. Ein wilder Mix aus Sprachfetzen, Farben und Gerüchen. Angelegt wurden der Markt und seine lang gestreckten Kolonnaden in den 1930er Jahren von Ljubljanas Stadtbaumeister Joe Plecnik.

„Die Form war wichtig. Die Materialien mussten dieser genügen“, erklärt Stadtführer Martin. „Die Markthallen sind deshalb aus günstigem Kalkstein, den gibt es hier wie Sand am Meer.“ Sie enden an den Drei Brücken (Tromostovje). Auch so eine Idee von Plecnik: Der eigentlichen Fußgängerbrücke ließ er 1932 einfach links und rechts eine Brücke hinzubauen. Drei Brücken führen seitdem über die Ljubljanica zum Preseren-Platz, dem Lieblingstreffpunkt der Ljubljaner unterhalb der knallroten Kirche Mariä Verkündigung. Plecnik, das dritte Kind eines Ljubljaner Tischlers, lebte von 1872 bis 1957.

Ein griechischer Tempel des Lernens

Und hinterließ in seiner Heimatstadt einen bleibenden Eindruck: die Uferbebauung an der Ljubljanica, die Versicherungsanstalt Vzajemna zavarovalnica, die Schusterbrücke, den Kongressplatz und das Bügeleisenhaus, dessen spitz zulaufende Form tatsächlich an ein Bügeleisen erinnert. Plecnik interpretierte klassische Formen einfach auf seine eigene Art und Weise, damit öffentliche Plätze und Kolonnaden allen Bürgern gleichermaßen zugutekommen konnten. Viele seiner Gebäude erinnern dadurch an die Architektur-Ideen des Bauhauses. Ganz besonders deutlich wird das in der slowenischen Nationalbibliothek. Die Fenster des rot-grauen Baus zeigen nach außen – wie geöffnete Bücher. „Die Form soll einladen, hier zu studieren, deshalb wählte Plecnik Bauhaus-Fenster. Und ein Flachdach“, erklärt Martin. Innen dann das genaue Gegenteil: schwarzer Marmor, breite Doppelfenster aus Holz, antike Säulen. Ein griechischer Tempel des Lernens.

Die mediterrane Anmutung kommt nicht von ungefähr: Nachdem ein Erdbeben 1895 große Teile der Stadt zerstört hatte, wollte Joe Plecnik nicht wiederaufbauen, was einst da war. Ljubljana sollte ein „neues Athen“ werden. Mediterranes Flair und ein positives Lebensgefühl spiegelt die Stadt noch heute wider.

