Wahrzeichen der Stadt

Ein Besuch in der Puppenkiste lässt sich außerdem mit einem Bummel durch Augsburg, einer der ältesten Städte Deutschlands, verbinden. Entlang der historischen Stadtmauer und vorbei an den imposanten Stadttoren oder dem Rathausplatz erleben Gäste eine spannende Reise zurück in die Geschichte. Doch was wäre die ehemalige Handelsstadt ohne die Fugger? Die Spuren der damaligen Kaufmänner und Stifter sind noch heute überall in Augsburg zu erkennen, etwa bei einem Besuch in der Fuggerei. Die Kahnfahrt am Oblatterwall zählt dagegen als Lieblingsplatz von Bertold Brecht – ein heimeliges Plätzchen abseits vom Trubel der Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018