Wandern auf Rezept

Gesundheit und Natur im Einklang: Genau das erleben die Teilnehmer der Präventionswoche in Garmisch-Partenkirchen, dem Heilklimatischen Kurort der Premium Class. Erstmals ist auch die Waldbadetherapie Teil des Angebots. Durch die Kombination von Gesundheitswanderungen und Waldbaden wird die wohltuende Wirkung des Heilklimas und der unberührten Natur in Garmisch-Partenkirchen spürbar. Die Teilnahme der gesundheitsfördernden Wanderwoche wird von den Krankenkassen bezuschusst.

Präventionswoche

Vom 30. September bis 4. Oktober findet die Kompaktpräventionswoche „Gesundheitswandern am Fuße der Zugspitze“ in Garmisch-Partenkirchen statt. In dieser Zeit stehen Gesundheit und Wohlbefinden im Vordergrund.

Das Besondere passiert dabei unterwegs: Gemeinsam mit den zertifizierten Gesundheitswanderführerinnen und Klimatherapeutinnen der GaPa Tourismus GmbH wandern die Teilnehmer zu den schönsten Plätzen in der Natur rund um den heilklimatischen Kurort der Premium Class.

Übungen unter Anleitung

Dort werden je nach Thema der Tour spezielle Mobilisations-, Kraft- und Koordinationsübungen angeleitet und absolviert, aber auch wichtige Tipps zum Ausdauertraining im Heilklima oder zur richtigen Belastung gegeben.

Auf dem Programm steht dabei erstmals auch das Waldbaden. In Japan unter dem Begriff „shinrin yoku“ bereits seit vielen Jahren eine eigene Gesundheitslehre, spricht die Therapie dem Eintauchen ins frische Grün des Waldes heilende Wirkung zu.

Auch wissenschaftlich ist bewiesen, dass dieses therapeutische Walderlebnis gesundheitsfördernd ist und eine positive Wirkung auf Körper und Geist hat. „Man bewegt sich ruhig und langsam, das Ich wird zum Ziel“, erklärt Klimatherapeutin, Entspannungscoach und Waldbadetherapeutin, Franziska Ostler.

Rückerstattung

Die Kosten für die Teilnahme an der Präventionswoche vom 30. September bis 4. Oktober werden von Krankenkassen im Rahmen von Präventionsangeboten teilweise rückerstattet. Alle Informationen dazu finden Interessierte auf der Website der jeweiligen Krankenkasse unter „zertifizierte Präventionsangebote“.

Weitere Informationen zur Präventionswoche „Gesundheitswandern am Fuße der Zugspitze“ gibt es direkt über das Gesundheits-Eck Garmisch-Partenkirchen, Email unter gesundheit@gapa.de, Telefon 08821/1807736. oder auch unter www.gapa.de/gesundheitseck im Internet.

