Wandern auf weißen Wegen

Alles leuchtet. Die Morgensonne, der tiefblaue Himmel, das strahlende Weiß des Schnees. Aus der tief verschneiten Landschaft erheben sich die schroffen Gipfel des Wettersteingebirges. Es ist eine Aussicht wie ein Postkartenmotiv. Dort schlängelt sich, gefräst wie eine Bobbahn, der Weg: Tirols erster Winter-Weitwanderweg. Startpunkt ist im Leutaschtal, wo Tirol endet und Bayern beginnt. In der Talenge herrscht Anfang März tiefster Winter. Gegen die Kälte hilft nur Warmlaufen.

Flott geht es voran auf dem gebahnten Winterwanderweg, an dessen Flanken sich der Schnee auftürmt. Eisige Luft, klare Farben, stiller Wald, freier Kopf. Begleitet vom Soundtrack des Winterwanderns – die Wanderschuhe knarzen auf dem Schnee – geht es ins offene Hochtal der Leutasch. Mittags strahlt die Landschaft in gleißendem Licht, ohne Sonnenbrille ist es nicht auszuhalten.

Abends schüttet eine Kaltfront kräftig Neuschnee aus den Wolken und am nächsten Tag erstrahlt der Winterwald reiner und weißer als am Tag zuvor. Bahn frei für Etappe zwei, die nun leicht, aber stetig aufwärts durch das Fludertal zur Wildmoosalm führt. Hier wummert Halligalli aus den Boxen. Anstatt Tiroler Wappentier, dem roten Adler, grüßt eine FC-Bayern-Flagge. Bei Hüttenwirt Ronaldo ist Après-Ski statt Hüttenromantik angesagt. Skiläufer kommen von den Loipen, ein Trubel wie auf dem Jahrmarkt.

Und auch das noch: Ein Schild warnt. Die Winterwander-Etappe zum Brunschkopf ist gesperrt. „Bitte Ausweichroute E2A verwenden“. Ausweichen? Kommt nicht infrage, dazu schaut der Weg zu verlockend aus. Ein schmaler Pfad, der durch stille Wälder in die Bergeinsamkeit des Brunschkopfs führt. Ein Fluchtpunkt, nur schnell fort von diesem Ort. Natürlich nicht, ohne zuvor einen ortskundigen Einheimischen zu fragen. Der wirft einen prüfenden Blick auf die Wanderer, nickt und gibt grünes Licht. „Das schafft ihr auch ohne Schneeschuhe. Ihr habt ja Grödel an den Füßen.“ Damit sind die Schneeketten gemeint. Mit einigen Griffen an die Schuhe gepfriemelt und der Wanderschuh wird zum Eis- und Schneebrecher, bereit für das große Abenteuer.

Denn Schnee ist nicht gleich Schnee. Es gibt ihn pulvrig, eisig, sulzig und trocken als Neu- oder Altschnee oder, in der allerschlimmsten Form, als Schneematsch. Während Schneeschuhwanderer auf einem halben Meter frisch gefallenen Pulverschnees wie auf Wolken gehen, kommt der Winterwanderer keine 50 Meter weit. Um genussvoll durch den Schnee zu wandern, müssen die Eiskristalle gepresst sein. Ohne die mit Schneefräsen und Walzen präparierten Wege gibt es kein Durchkommen. Wird der Schnee durch Regen oder Tauwetter sulzig, fühlt sich das an wie barfuß auf Sand gehen. Das strengt an und mindert die Wanderfreude. Mit den Schneeketten geht’s erheblich leichter, vor allem auf sulzigem Schnee und vereisten Wegen. Sie sind, wie die Wanderstöcke bei Auf- und Abstiegen, essenzielles Accessoire für Winterwanderer. Denn die Beschaffenheit des Schnees ist wie das Wetter: überraschend anders als vorhergesagt.

Der Weg zum Brunschkopf entpuppt sich als festgetretener Schneeschuhpfad, der sich durch stille Wälder zur Aussichtsplattform auf dem 1390 Meter hohen Brunschkopf windet. Der Weg ist auf der SAC (Schweizer Alpenclub Skala) als WT1 eingestuft (leichtes Wintertrekking) – Lawinen oder Absturzgefahr sind demnach ausgeschlossen.

Auf über 1300 Metern ist jeder Atemzug pures Elixier. Die Plattform ist meterhoch zugeschneit, ein Fernrohr ragt einige Zentimeter hervor. Am Horizont leuchten die Berge des Karwendelgebirges. Allen voran der Berg mit der weißen Kappe, die Hohe Munde, der Hausberg von Telfs. Und rechter Hand, ein kleiner schwarzer Punkt unterhalb eines gigantischen Felsmassivs, das muss sie sein, die Wettersteinhütte, das Ziel der morgigen Bergetappe. Mit jedem Tag einen neuen Horizont, eine neue Unterkunft erwandern, genau das macht den Reiz des Fernwanderns aus.

Wer im Winter wandert, erlebt das Zen des Wanderns. Landschaft und Atmosphäre reduzieren sich auf feine Nuancen in Weiß, Blau und Grau. Die Umgebung schmückt sich mit wunderbarer Stille. Keine schwüle, drückende Luft, keine verschwitzen Klamotten und stinkenden Socken. Auch nach drei Tagen riecht die Funktionskleidung winterfrisch.

In Mösern startet die dritte Etappe. Es grüßt der Frühling. Auf der Sonnenterrasse im urigen Gasthof Ropferstub’n einen Cappuccino mit Blick aufs Inntal und weiter durch das Katzenloch, eine tief verschneite Märchenwelt.

Heute knirscht die Königsetappe, 700 Höhenmeter, die verbliebenen 500 stehen auf den letzten Kilometern noch bevor. Auf dem Höhenprofil sieht der Anstieg beängstigend aus. Im Gaistal ist es so weit, es geht hoch hinauf. Der Schnee pappt unter den Füßen. Mit jeder Serpentine rücken Himmel und Hütte näher, das Tal fällt tiefer, der Atem geht schwerer.

Der Wald endet abrupt. Mit einem Mal tut sich eine alpine Gebirgswelt auf, wie man sie sonst nur aus der Vorabendserie „Die Bergretter“ kennt. Doch das hier ist echt, ohne Couch und Mattscheibe. In der Höhe mag die Luft zwar dünn sein, doch sie wirkt wie ein Teilchenbeschleuniger. Glücksendorphine rauschen durch den Körper. Hinter riesigen Schneemassen liegt die Wettersteinhütte, ein Adlerhorst, hoch oben über dem Leutaschtal – 1717 Meter. Ankommen. Durchschnaufen. Genießen. Sich freuen auf zünftiges Hüttenvesper, Gast sein bei den Hüttenwirten Hans und Beate und den Hunden Luna und Geena. Seit zehn Jahren ist die Wettersteinhütte ihr Zuhause. Hier in der Höhe sind sie angekommen. Geografisch und bei sich. Im Tal arbeiten, das kommt für sie nicht mehr infrage. „Die Leute sind anders in der Höhe“, erzählt Hans, während er seinen Gästen „Honschens Enzianschnaps“ einschenkt. Der Schnaps hat die gleiche Farbe wie seine Augen. Leuchtendes Gletscherblau. Und als sich die Gäste beim ersten Schluck schütteln, lacht Hans schelmisch auf.

Es wird ein langer Abend. Auf Kaiserschmarrn und Tiroler Knödel folgen Marillen- und Nussschnäpse und eine kurze Nacht. Noch bevor die Sonne über die Gipfel streift, stehen die ersten schlaftrunken und in Daunenjacken gehüllt auf der Veranda. In der Stille heißt es Abschied nehmen – vom Weg, vom Berg, vom Schnee, vom Winter.

