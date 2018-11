Warmer Lichterglanz

Mit Blick auf den ersten Advent ist die Vorfreude im Erzgebirge überall spürbar. Die Weihnachtsmärkte sind vorbereitet, Plätzchen und Stollenbäcker sind fleißig am Werk und alles wird liebevoll dekoriert. Seit dem ersten Advent drehen sich die Pyramiden wieder, die Schwibbögen und Engel schmücken die Fenster und lassen das gesamte Erzgebirge in einem warmen Lichterglanz erstrahlen. Kaum ein anderer Landstrich ist für seine weihnachtlichen Rituale so bekannt wie das Erzgebirge. Rund 500 weihnachtliche Veranstaltungen machen die Region zum „Weihnachtsland“ schlechthin.

Feierliche Klänge begleiten die Bergmänner in ihren prächtigen Trachten durch die Städte und Orte. Ein besonderes Erlebnis ist die „Freiberger Weihnacht“, eine Aufführung des Krippenspiels in bergmännischer Tradition am 14. und 16. Dezember in der Nikolaikirche Freiberg. Die große Bergparade in Annaberg-Buchholz am 23. Dezember ist mit über 1000 Trachtenträgern der krönende Abschluss. Den Glanzpunkt bildet das gewaltige Bergkonzert an der St. Annen-Kirche. Auch die Historische Mettenschicht, die letzte unter Tage gefahrene Schicht vor Weihnachten zum Beispiel im den Zinnkammern Pöhla, ist ein festliches und ergreifendes Erlebnis. Die Bergmännische Krippe in der Bergkirche St. Marien sollte man sich in Annaberg-Buchholz nicht entgehen lassen. Die Krippe ist ein einzigartiges Meisterwerk der Holzbildhauerkunst. Zum traditionellen Bergmannsadvent am 9. Dezember werden in der St. Annenkirche die neuen Figuren des Annaberger Krippenweges der Öffentlichkeit präsentiert.

Lichterglanz entdecken Gäste auch in versteckten Gassen und Höfen: „Advent in den Höfen“ am 8. und 9. Dezember in Annaberg und „Offene Höfe im Advent“ am 15. Dezember in Marienberg. tve

